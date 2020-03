Internados y preocupados en el Hospital Pediátrico

Quienes le hacen el llamado al secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, son los padres de familia que se encuentran con un hijo internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, pues indican que el nosocomio no cuenta con ningún medicamento pa surtir recetas médicas, lo que les ha generado mucha preocupación, pues, al no contar con los fármacos, sus hijos pueden empeorar más su estado de salud, lo que ha generado incertidumbre entre los afectados, pues no cuentan ni con jeringas. Si usted es de los que se han visto afectados por la falta constante de medicamentos en el Hospital Pediátrico y tiene la inquietud de buscar una respuesta favorable, llame al fon (667) 7261 2286.

> Urgen polvos mágicos

La raza de la colonia Tepeca anda en busca de unos buenos polvitos mágicos pa poder resolver todas las broncas que tienen, ya que el municipio parece no atenderlos a pesar de que estos se les han reportado en repetidas ocasiones en las direcciones de Servicios Públicos, Obras Públicas y Seguridad Pública. Ahí si sabe en donde encontrar de estos polvitos, favor de echarle el fonazo al alcalde de Ahome, Guillermo Chapman Moreno, al (668) 816 4002.

> Una secre muy eficiente

La Dirección de Servicios Públicos en Guasave está buscando una secretaria que tenga buena ortografía y escriba rápido, aunque esté respondiendo el teléfono al mismo tiempo, esto pa que se haga cargo de atender las denuncias, quejas y peticiones que la ciudadanía tiene pa su comunidad o colonia, pues no se dan abasto con tanta quejadera. Si puedes con la tarea y crees cumplir con los requisitos, solo necesitas comunicarte con Rolando Gálvez Favela, chaca de la Dirección, al teléfono (687) 872 2452. La contratación será inmediata y se deberá de presentar a laborar cuánto antes.

> Cabildos desolados

Se busca raza con poder de convocatoria pa que lance las invitaciones a la raza de Salvador Alvarado y que participen en los Cabildos Abiertos que se vayan a realizar más adelante, pues el que estaba programado para el pasado jueves fue suspendido, y no precisamente por miedo al coronavirus, sino porque no hubo participación, y nomás tuvieron una petición, pero pa poder realizarlo se necesitan de perdida cinco. Si sabes de alguien que pueda jalar raza pa los próximos Cabildos Abiertos, márcale al secre del Ayuntamiento, Fredy Montoya, al (673) 732 0638.

> Que sea consciente

El alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, se apresura por mantener limpio el Ayuntamiento y sus alrededores, pa evitar el contagio por el coronavirus, sin embargo, se da el gusto de inaugurar obras sociales en colonias populares, donde confluyen decenas de personas. Claro está que la intención del Químico es presumir en redes sociales que está cumpliendo con su compromiso de inaugurar una obra diaria, pero no se vale que exponga a la raza al riesgo de contagiarse del virus. Las autoridades sanitarias deberían de marcarle al (669) 915 8000, y darle un jalón de orejas.