Intransitables las calles de la Renato Vega Amador

Quienes indicaron vivir con constantes broncas ante la falta de rehabilitación de calles fueron los vecinos de la colonia Renato Vega Amador en Culiacán, por lo que le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, para que los apoye con la situación que están viviendo desde hace años; los quejosos indicaron que el transitar por las rúas del sector es un caos y más que en época de lluvias se empeora la situación. Si usted es de la raza afectada, llame al fon (667) 785 0101.

> ¿Estás sin chamba?

Aun con todas las broncas que tiene la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag), busca raza que quiera unirse al equipo para así tener mayor cobertura, sobre todo en lo que se refiere a la atención de denuncias y quejas, pues los comentarios por el mal servicio que se brinda se hacen presentes todos los días, ya sea porque no reparan la fuga o por los constantes derrames de aguas negras que se registran. Si te interesa el trabajo solo tienes que comunicarte directamente al fon 687 871 1857, con Alejandra Valdez, gerente general de la Jumapag.

> Peste por fuga de aguas negras

Se solicitan unas buenas mascarillas, y no precisamente por el coronavirus, para repartir entre los vecinos del barrio Las Delicias, en la cabecera municipal de Mocorito, que están sufriendo las de Caín debido a una fuga de aguas negras que no ha dado tregua desde hace años y los malos olores son el pan de cada día, pues a pesar de reportes y más reportes a la Junta de Agua Potable, nomás no le dan solución. Si sabes dónde conseguir las mascarillas, márcale al gerente de la paramunicipal, Héctor Prado, al fon 673 735 08 31.

> Urge un sastre con experiencia

En la Junta de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) necesitan a alguien con experiencia pa que les haga más chico el traje, pues al parecer les quedó grandecito en toda esta administración. Con tanta bronca que tienen en la ciudad de Los Mochis y en las comunidades del municipio ya no da para más. Ahora los vecinos de Bachomobampo 2 están inconformes con la calidad del agua que están recibiendo y los costos tan elevados en los recibos que no se pueden creer. Hartos de tanta injusticia y de no tener respuestas, le piden al gerente de la Japama, Hernán Medina, que les dé una solución rápida porque pronto se le presentarán en persona. De igual manera, si quiere poner la denuncia formal por esta inconformidad, hágalo al 668 812 0404 y con gusto le atenderán.

> ¡Atención, programadores!

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán anda en la búsqueda del mejor programador en todo el puerto, esto para que les ayude a programar y les enseñe a manejar bien su página web, sobre todo en el apartado para que los usuarios creen su perfil y puedan hacer los pagos correspondientes, pues a decir de los porteños, se registran y jamás les llega la clave de acceso. Interesados en echarles la mano a la paramunicipal, favor de comunicarse al 669 915 70 00, con Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, dire de la Jumapam.