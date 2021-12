‘Inundados’ de broncas en La Esperanza

Quienes le hacen el llamado a las autoridades de Culiacán para que no los olviden en cuanto a las broncas de servicios públicos es la raza de la colonia La Esperanza, ya que desde hace meses tienen fallas en el alumbrado público y causa que los pillos se aprovechen de la oscuridad para cometer sus fechorías, por lo que solicitan al alcalde Jesús Estrada Ferreiro les eche la mano en esta problemática y les dé una solución inmediata, ya que a como pasa el tiempo los daños aumentan. Si usted es de los que resultan afectados y quiere hacer la solicitud de apoyo a las autoridades, llame al “fon” 667 785 0101.

>Temen enfermarse de dengue

La raza de Gato de Lara, Angostura anda bien agüitada porque nomás no les arreglan al bronca del canal lateral que hace tiempo dijeron que ya no se usaría, y a pesar de eso, por ahí sigue corriendo agua, que por estar estancada ya está toda verde y en mal estado, además que está lleno de basura. Comentan que por tanto dengue que hay les da miedo que eso siga así, porque es un foco de infección. Ya dicen que han perdido la fe que les arreglen ese detalle, porque ya tienen varios años esperando que se rellene y tape ese dichoso canal y nomás no ven avances. Es por ello que le mandan decir al director de Obras Públicas, Jesús Miguel Angulo López, que tienen la fe puesta en él para que arregle este gran problema antes que todo empeore.

>Sueñan con un parque digno

Familias del fraccionamiento en Los Mochis andan queriendo ver si la Cuarta Transformación llega al sector pa’ que la plebada tenga un parque a todo dar dónde chirotear mientras sus padres los “vicentean”, y es que los adultos dicen que nomás nada que les hizo justicia la Revolución, pues, porque de al tiro el parque que tienen está todo enmontado y con vacas y bueyes que van a comer a gusto al lugar, y “pos” esto no es de Dios, dicen. Ahí le encargan, oiga, que le eche el fonazo al mero chaca del Ayuntamiento de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, al teléfono 668 816 4002, pa’ que mande a su gente a guachar la comarca y ver si algo se puede hacer en favor de la bukada de este lugar, qué dice, alcalde, ¡se puede!

>Urge una pulsera inteligente

A quien le urge que le regalen una pulsera inteligente es al alcalde de Mazatlán, aseguran algunos porteños, ya que esta le podría ayudar a recordar los pendientes más importantes, como el derrame de aguas negras, la seguridad y falta de recolección de basura, además le ayudaría a sumar y restar el presupuesto de los porteños, y no se irían con la finta de que un monumento es lo más importante, afirman los patasaladas molestos. Quien sepa dónde conseguir la pulserita, o al menos quiera darle un buen consejo al “presi”, puede llamar al teléfono 669 915 8007, con el alcalde Luis Guillermo Benítez.

>¡Atención raza entrona!

La dirección de Vía Pública en Guasave busca raza entrona, que no le tema a los gritos ni a los ‘agarres’ que pudieran darse durante la permanencia de la verbena navideña alrededor del Panteón Municipal, esto para que se encarguen de inspeccionar que los comerciantes estén cumpliendo con todos los protocolos sanitarios a los que se comprometieron, y en caso de que no sea así, poner orden de inmediato. Si te interesa el trabajo, puedes echarle el grito a la mera mera de la dirección, Rita Gandarilla, al teléfono 687 872 9234.