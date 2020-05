Invitan a hacer conciencia de combatir el COVID-19

Quienes hacen el llamado al director de la Unidad de Vialidad y Tránsito Municipal, Pánfilo Antonio Díaz Juárez, son los culichis, sobre todo los que a diario transitan por la calle Antonio Rosales a la altura del cruce por la avenida Álvaro Obregón en el Centro de la capirucha, ya que el semáforo peatonal tiene meses sin funcionar, lo que es una situación de alto riesgo para la raza que transita por el sector.Si usted es de las personas que resulta afectada ante el problema o tiene entre manos alguna solución que pudiera apoyar al funcionamiento de este, llame al “fon” (667) 785 01 01.

> Danza de la lluvia

Urge raza que sepa hacer la danza de la lluvia para que se lance a la comunidad de El Salitre, Salvador Alvarado, y la haga ahí a ver si pronto comienza a llover para que las calles se rieguen y no se levante tanto polvo, pues los vecinos no hallan la puerta con esta bronca y dicen que no les mandan una pipa del Ayuntamiento para que se avienten esa chamba, por lo que el polvaredón que dejan los carros al pasar es de más. Si sabes de alguien que pueda aventarse el jale, márcale al chaca de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al 673 732 06 38.

> Reportes a desobedientes

El próximo lunes termina la Jornada Nacional de Sana Distancia en algunos estados del país y lo malo es que Sinaloa no está incluido. El coordinador de Protección Civil en Mazatlán, Eloy Ruiz, pidió encarecidamente a la raza a que hagan el mayor de sus esfuerzos por permanecer en sus casas en las próximas tres semanas para lograr que el número de contagios por coronavirus descienda, porque en los últimos días el puerto ha encabezado las cifras de personas que padecen COVID-19. Así que si ve a alguien armando pachanga o que incumpla con las normas sanitarias, póngale el dedo al número (669) 984 3089, para que el coordinador de Protección Civil le caiga con su gente.

> Chamba nada fácil

Hace falta raza que tenga carácter fuerte, buena condición física y no le saque a enfrentarse con gente picuda, esto para que arreste a toda la ciudadanía que siga haciendo pachangas o reuniones pese a que Guasave está en foco rojo, porque tal parece que los polis no pueden agarrar a ningún infractor pues no ha habido detenidos. Si crees poder con la chamba y no te importa que la gente te tache de pone dedos o mala onda, comunícate con Miguel Ángel Martínez Cagaba, chaca de la Dirección de Seguridad Pública en Guasave, al teléfono (687) 872 12 32. La contratación es inmediata porque se quieren evitar más contagios de COVID-19.

> Calles destrozadas

Los habitantes de San Miguel Zapotitlán andan atrás de la gente de Obras Públicas del municipio de Ahome pa’ que les echen la mano con la pavimentada de las calles que faltan, ya que es un destartaladero de caminos el que dicen que tienen, oiga. Tanto, que hay quienes no salen del suelo de lo que se tropiezan en las calles todas desniveladas y otras con baches. Ahí si puede, por fa, échele el fonazo al chaca de la dependencia, Rael Rivera Castro, al (668) 8165006, pa’ que se deje alcanzar y que apoye a los sanmigueleños en esta causa. ¡Urge!