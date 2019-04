Issste le hace frente al desabasto de fármacos

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) ha declarado tener deficiencias, ya que no tienen fármacos pa hipertensos debido a que la federación no ha realizado el envío de las claves. Ante la situación, el delegado Marcial Silva aseguró que es un problema federal y que se encuentran sustituyendo el medicamento por uno que tenga los mismos efectos y que se encuentra en bodegas. Si usted ha sido testigo de dicho problema y no ve que se solucione su situación, llame al fon (667) 759 34 00.

> Adivina adivinador

Los que andan en busca de un adivino que les lea el futuro y les diga lo que va a pasar son los de El Carrizo, pues desde hace más de dos semanas que el camión de la basura no se para por allá y el sector se convirtió en un basurero inmundo. Si usted sabe de un buen adivinador que le sepa a eso de predecir el futuro y de decir con exactitud lo que va a pasar, haga el favor de echarle el fonazo al director de Servicios Públicos del municipio de Ahome, Iván Gálvez Meza, al (668) 816 40 09.

> Gran buzón

Urgen herreros de los buenos que quieran ganarse unos buenos pesitos extra. Solo tienen que aventarse el jale de hacer un enorme buzón de quejas y colocarlo en las oficinas de la Alianza de Transporte Urbano de Guasave, pues cuando no están denunciando que los choferes no regresan el cambio, denuncian que son unos cafres del volante, y hasta que no les quieren respetar la tarifa de estudiantes. Si te interesa la chamba, échale la llamada al dirigente, Gregorio López, al teléfono (687) 872 76 06.

> Complicado panorama

Urge una coperacha pa celebrar unas misas en las que se pida por los ganaderos de Mocorito, pa que les vaya bien esta temporada, pues es una época del año en la que la sufren gacho, ya sea por la falta de agua o de alimento, y eso sin contar que la producción de pastura ha sido baja, por lo que temen no contar con el alimento suficiente para sus hatos esta temporada. Si te interesa colaborar, márcale al presidente de la Asociación Ganadera Local de Mocorito, Juan Leonel Montoya, al (673) 735 00 55.

> Apoyo a desplazados

Más familias de la zona serrana del municipio de Rosario se suman a las estadísticas de desplazados por la violencia. La tarde del jueves llegaron a la cabecera municipal decenas de personas, entre niños, jóvenes y adultos, en busca de un refugio que los mantenga a salvo de las balaceras que, según dicen, se presentan en la serranía, y que les robó la tranquilidad y la felicidad campirana. Ante esta situación, el alcalde Manuel Pineda los está buscando pa darles cobijas y despensas. Si alguien sabe del paradero de las familias desplazadas, dígales que el presidente municipal los está buscando, o que marquen al (694) 952 04 10, donde con gusto los atenderán.