Jubilados exigen su pago al IPES

Quienes se manifestaron ante el retraso de pagos fueron los trabajadores jubilados del área de Servicios Públicos del Gobierno del Estado, por lo que denunciaron la falta de pagos en tiempo y forma, misma razón que los llevó a manifestarse ante el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES). Los pagos son correspondientes al mes de enero, pues desde ayer, dijeron, acudieron a sus respectivos bancos y sus cuentas estaban en ceros. Los afectados comentaron que solicitaron una explicación con personal administrativo del IPES, pero dicha petición les fue negada, por lo que solicitan una explicación al director general del Instituto, Julio Guadalupe Sánchez Aguilar. Si usted es de la raza afectada y desea una explicación acerca de los pagos y retrasos puede llamar al “fon” (667) 7660940.

>¡Atención, adivinas!

Urgen los servicios de una adivina para que vea en su bola de cristal cuándo será el día que se les haga justicia a los vecinos con la pavimentación de la avenida El Salvador, en la colonia Primero de Mayo, en la ciudad de Guamúchil, pues la raza dice que tienen más de 30 años haciendo esa petición y es hora que nomás no se ve avance alguno para poder ver al menos aterrizado el proyecto. Si sabes de alguna adivina, márcale al director de Obras Públicas, Hugo Soto, al teléfono 673 732 06 38.

>Chamba temporal

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) busca raza que quiera una chambita temporal, que sepa aventarse el jale de reparar fugas tanto de agua potable como de drenaje, para ver si así le pueden dar atención a todas las denuncias que se tienen en el municipio por estas fallas. Si te interesa el trabajo solo tienes que echarle la llamada a la mera mera de la Jumapag, Nubia Puentes, al teléfono 687 871 1857, y listo, la contratación es inmediata porque hay muchas quejas.

>Se buscan máscaras antiolor

Los vecinos del ejido Felipe Ángeles en el municipio de Ahome ya no soportan la peste del dren, que además se ha convertido en un basurero clandestino. Las familias que viven pegadas a él ya están decepcionadas porque no han hecho nada, porque aparte de que son aguas pestilentes, la raza va y les tira hasta animales muertos sin consideración. No han ganado ni una pues desde que están denunciando este abuso, las autoridades municipales no se han parado ni pa saludarlos. Truchas, proveedores: la raza está solicitando que les entuben el dren o ya de perdida que les compren unas mascaritas pal mal olor. Si lo tienes, échale una llamada al jefe de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, Rael Rivera Castro, al “fon” 668 8165006.

>Se buscan sillas rentadas

Las Oficinas de Bienestar en Mazatlán andan en busca de unas cuantas decenas de sillas pa rentar, pa ofrecerlas a los adultos mayores que nomás echan vuelta y vuelta y no les dan solución pese a que no tienen dinero pa comer o pagar los servicios principales. Aseguran que las sillas al menos les harán pasar un rato más agradable mientras les hacen el trámite de la entrega de su pensión que dizque llegará pa fin de mes. Quien sepa de alguien que haga una buena oferta, favor de comunicarse con Patricia Rivera, encargada de orientar a la raza, al 669915-80-17.