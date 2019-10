Jubilados se quejan ante la ausencia de sus pagos

Quienes se manifestaron en la explanada del Palacio de Gobierno fueron los jubilados del Centro de Ciencias de Sinaloa, esto con el fin de exigir soluciones al retraso de pagos de sus pensiones, y hacen un llamado al gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, pa que les atienda el caso y les dé una solución definitiva, pues el conflicto se les ha presentado dos veces en lo que va del año. Si usted es una de las personas jubiladas que se han visto afectados y quiere una solución, llame al fon (667) 758 01 01, a ver qué le pueden decir.

> Falta transparencia

En la primaria Guadalupe Victoria del ejido Mochis necesitan con urgencia un limpiador de vidrios, de los que sacan hasta la grasa más arraigada, pa que transparente de una vez por todas las finanzas de la escuela, porque mientras la nueva asociación de padres de familia alega que hay malversación de recursos, la dirección del plantel afirma que no es cierto y que la prueba está en que ya les han hecho dos auditorías y en las dos salieron al cien. El lío es que, mientras son peras o son manzanas, los morros están sin clases porque los papás tomaron el edificio escolar. Si usted sabe qué rollo con eso de los limpiadores, échele un fonazo al chaca de Servicios Regionales de la Sepyc en Ahome, Jorge Heredia Arellano, al (668) 177 90 00, pa que lo lleve al ejido y abogue por el regreso a clases y vea qué puede hacer pa arreglar las cosas.

> Que pongan el ejemplo

Una muy buena desmontada le hace falta a varios centros y unidades de la Secretaría de Salud que están dispersos en el municipio. El que tiene el patio todo enmontado es el de San Sebastián, donde hay un zacatal que se convierte en hogar perfecto pa algunos animales y bichos. Muy en ello, realizan campañas de descacharrización y patios limpios, pero no predican con el ejemplo. Ahí si usted ha visto otro de estos centros donde sea necesaria la limpieza, échele una llamada a la jefa de la Jurisdicción # 2 en Guasave, Silvia Preciado al (687) 872 92 28, pa ver si se ponen las pilas.

> Se busca supervisor

La chaca del municipio de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, anda buscando raza que le ayude a supervisar al personal de administración. Y es que dicen que se quedaron mal acostumbrados, ya que llegaban a la hora que querían, se iban en cuestión de minutos y luego no los volvían a ver, ¡y de chambear, ni para qué hablar! Si quiere ayudarle en ese asuntito, búsquela y póngase en contacto al fon‎(697) 734 00 04, pa que le eche una manita.

> Alcalde viajero

Si usted sabe de una buena agencia de viajes que dé puntos a los viajeros constantes, por favor llámele al alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, quien no pierde oportunidad de volar hacia otras ciudades de la República. No hay mes en el que el polémico alcalde no haya salido de la ciudad. Ayer se encontraba en Quintana Roo, y la semana pasada estuvo en la Ciudad de México; en meses anteriores viajó a Tijuana, Jalisco, Guanajuato, entre otros. Si se anima, llámele al número de teléfono (669) 915 80 00.