La Ignacio Allende, sin una gota de agua

Quienes denuncian problemas por recorte de agua potable y drenaje son los vecinos de la colonia Ignacio Allende, ya que desde hace varios días están manteniendo el mismo problema además de los altos cobros en los recibos. Ante la situación, los afectados le hacen el llamado al alcalde del Ayuntamiento, Jesús Estrada Ferreiro, para que les apoye con la situación en Japac, pues conforme pasa el tiempo más problemas se presentan por la misma situación. Si usted es de los vecinos que resulta afectado y quiere hacer una denuncia formal o si también sucede el mismo problema en su colonia, llame al “fon” (667) 785 0101.

>En busca de mensajeros

Se buscan mensajeros para que estén abusados con los anuncios de los programas de apoyos para el sector agropecuario y que los productores puedan hacer su trámite a tiempo, pues en Mocorito hay inconformidades porque no se les avisó de la apertura de la ventanilla para el apoyo de la semilla de sorgo y solamente unos cuantos pudieron entrar al programa porque se enteraron de puro milagro un par de días antes de que esta se cerrara, por lo que muchos quedaron fuera. Si te interesa la chamba, márcale al mero mero de Desarrollo Agropecuario en el Ayuntamiento de Mocorito, Ariel Márquez, al 673 735 02 92.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

>Palomita azul

El que se anda poniendo las pilas y aplicando sanciones por doquier a quienes sorprenda inclumpliendo con las medidas de sanidad y aforo en las plazas, es el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, que al parecer quiere enmendar su yerros por declaraciones sobre el covid-19, por lo que ha pedido a la ciudadanía hacer sus reportes si sorprenden a alguien que inclumple y pone en riesgo a los demás porteños, llamar al teléfono 669 915 8000.

>Bien sacados de onda

Los que andan bien sacados de onda y no saben qué hacer son los mochitenses, y es que ayer fue encontrado un don ya en estado putrefacto en un hotel abandonado que la mera verdad pos afea grueso la entrada a la “ciudad de las palmas”. Además de inseguro, ¿qué no habrá quién ponga orden en este lugar? Y es que no es el primer difunto, además de que ha habido otros placosos hechos, como varios incendios al interior. Ahí si puede, échele el fonazo al alcalde Billy Chapman al 6688164002, a ver si puede hacer algo en este asunto antes de que se vaya pa’ la diputación pluri, o qué, ¿en dos dos meses que le quedan no podrá entrarle al quite machín?

>Si tienes tiempo, esto es para ti

La dirección de Servicios Públicos en Guasave tiene una chamba para aquellas personas que tienen demasiado tiempo libre; se busca una persona por cada colonia y comunidad, para que sirvan de vigilantes ahora que se empezó con la erradicación de los basureros clandestinos y reporten en caso de que detecten que vecinos empiezan de nueva cuenta a echar basura en esos puntos. Si te interesa el trabajo puedes comunicarte directamente con Antonio Hernández, chaca de la dirección, al teléfono 872 24 52, para que se te indique los horarios, el sueldo y los reportes que habrías de entregar.

Síguenos en