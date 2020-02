La inseguridad está por todos lados

Vecinos de la colonia Agustina Ramírez, en la capirucha, señalan vivir en un sector muy inseguro, por lo que le hacen el llamado a las autoridades municipales, en especial al secretario de Seguridad Pública Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, por la falta de vigilancia que padecen. Los afectados aseguran que, ante la falta de patrullajes policiales, se presentan constantes asaltos y robos, por lo que ya se ha convertido en una pesadilla pa todas las familias que tienen que salir así a las calles sin ninguna seguridad. Si usted ha resultado víctima de la delincuencia por aquella zona o por cualquier otra, denuncie al fon (667) 760 1427.

> No se confíe

La raza que maneja la salud en el municipio de Ahome anda atrás de unos altoparlantes pa decirle a la gente que no le aflojen a la protección con tra el frío y tampoco a ponerse la vacuna contra la influenza. Y es que nomás hay que recordar el popular dicho de “febrero loco, y marzo otro poco”, pa que ande uno preparado ante los cambios bruscos de temperatura. Todavía hay vacunas en las instituciones públicas, no se haga, pues. Ahí si puede y tiene algunos de estos aparatos pa que se escuche en todo el municipio, échele el fonazo al chaca de la salud en Ahome, Francisco Manuel Espinoza Valverde, al (668) 818 3675. ¡Urgen!

> Se hacen escuchar

Los habitantes de la colonia Genaro Estrada en Guasave no se quedaron callados y denunciaron que los servidores públicos de la Administración pasada fueron muy buenos pa quitar el alumbrado, dizque porque se instalarían lámparas más modernas, pero nunca las volvieron a colocar, y con la llegada de la nueva Administración, hasta la fecha siguen sin lámparas. Así que hay chamba pa rato para Rolando Gámez, chaca de Servicios Públicos. Y, de no enterarse, le llamarán al (687) 871 8702, pa que se ponga al tiro.

> Tapabocas aromáticos

Los que andan con la nariz y los ojos bien enchilados son los de la colonia San Pedro, en la ciudad de Guamúchil, pues dicen que ya no aguantan tanta pestilencia que dejan las fugas del drenaje. Son tantas las quejas que llegan a la Japasa, que el mero mero jefe de la Junta de Agua de Salvador Alvarado, Manuel Beltrán, ya les tiene la solución, y es que les mandó comprar unos tapabocas con aromas frescos pa que ya no estén llame y llame. Total, todavía no les van a arreglar las fugas, porque lana no hay. Si le interesa uno de estos artefactos pa aguantar los desagradables aromas, échele una llamadita al fon (673) 732 0639, y póngase en contacto pa que le lleven unos cuantos hasta la comodidad de su hogar.

> Se pierde las protestas

El comisionado nacional de Pesca, Raúl Elenes Ángulo, siempre está en giras de trabajo, ausente de sus oficinas en Mazatlán. Quizá por eso no se haya enterado de las protestas de los pescadores por la falta de atención que por parte del Gobierno federal. Alguien le tiene que avisar que la inconformidad por el retiro de apoyos y programas sigue creciendo, y si no hay una reunión pronto, las protestas llegarán a la puertas de su oficina. Así que, si usted se anima, aquí le dejamos el teléfono 800 667 4022.