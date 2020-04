La inseguridad hace su nido en Cumbres

Quienes piden más vigilancia son los habitantes del fraccionamiento Cumbres del Sur, en Culiacán, ya que les falla mucho el alumbrado público y la oscuridad genera inseguridad. Y pese a que han denunciado el problema, las autoridades no hacen nada por solucionarlo. Los colonos mencionan que ante la situación ya se han dado asaltos y robos; por ello hacen un llamado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro pa que les eche la mano, pues ya tienen varios meses así. Si usted es de los afectados y quiere denunciar el daño, llame al fon (667) 785 0101.

> Ya no quieren vivir ahí

Hay vecinos de la colonia Infonavit Macapule, en Los Mochis, que necesitan de un buen agente de ventas, pa que les recomienden unas y pasarle el presupuesto de todas a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) y que se las agencie, porque ya no quieren seguir viviendo en el cochinero por culpa de una fuga de aguas negras que hay desde hace años, y alegan que la mera verdad no tienen lana pa hacerle como otras familias, quienes de plano optaron por cambiar de cantón al no soportar ese foco de infección. Ahí si sabe de alguien bueno pa’l jale de venta de viviendas, échele el fonazo de una vez al chaca de la Japama, Aarón Blake Serrano, al (668) 812 0404, pa que vaya haciéndose a la idea, o pa que ya de una buena vez mande a arreglar tan tremendo lío.

> No hacen caso

Que se pongan las pilas las autoridades de Corerepe es lo que piden unos cuantos de sus habitantes, porque en esta comunidad, perteneciente a Guasave, no se han dejado de hacer pachangas, con música en vivo y todo, por lo que piden al comisario ejidal Rogelio Félix que pida refuerzos al diré de la Poli, Miguel Ángel Catana, al (687) 872 1236, pa que la raza se aplaque o que no se quejen cuando les dé COVID-19.

> Llamado de auxilio

Quienes hacen un llamado de auxilio a las autoridades, en especial al mero mero de Obras Públicas en Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto Mata, es la raza de la comunidad El Salitre, pues dicen que tienen mucho tiempo batallando con las calles porque se encuentran llenas de baches, y pa cualquier lado que voltees, te vas a encontrar con uno, así que los habitantes hacen un llamado en busca de una solución. Si usted también necesita ayuda, jálese y échele una llamadita al (673) 732 0638, pa que vayan a arreglarlas.

> Solo sale si es importante

Desde ayer miércoles 22 de abril, el Gobierno municipal de Mazatlán empezó a ejercer el plan preventivo con restricción de movilidad social. Se multará a quienes permanezcan en la calle sin justificar alguna actividad indispensable, como trabajo, pago de impuestos o servicios, necesidad de atención médica o compra de víveres. La restricción aplica desde las 17:00 horas hasta las 07:00 horas. Así que, si usted tiene alguna actividad cotidiana que le sea indispensable, más vale que vaya pidiendo anuencia al alcalde Felipe Garzón, no vaya a ser que le apliquen sanciones de hasta 2 mil 600 pesos. Aquí le dejamos el teléfono (694) 968 0002, pa que se ponga se acuerdo con él.