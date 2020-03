La oscuridad total se apropia de la colonia

Quienes hacen un llamado al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, son los habitantes de la colonia Urbivilla del Cedro, pues manifiestan que viven en la oscuridad total desde hace varios meses debido a la falta de alumbrado público en todo el sector, por lo que piden que se les apoye con la instalación del servicio público, pues ya han sido víctimas de la delincuencia al sufrir constantemente de asaltos y robos por la misma oscuridad e inseguridad que se ha generado en el sector. Si usted es de las familias que han resultado afectadas y, pese a denuncias, no han hecho nada por mejorar la situación del sector, llame al fon (667) 785 0101.

> Drenes llenos de basura

Los ahomenses andan bien sobres atrás de gente que los pueda dotar de hartos pañuelos desechables pa cuando empiece la lloradera por las lluvias, porque de a tiro que un montón de drenes del municipio de Ahome están llenos de basura. Desde perros muertos, muebles y hasta botellas de plástico y cotonetes se pueden ver flotando, y el agüerío que caiga del cielo pos no va a tener por dónde irse al mar y va a recalar en los cantones si llegan a rebosar. Y por más que la gente denuncia, parece que no hay nadie en la comuna que lo quiera y lo pueda atender. Ahí si puede, échele el fonazo al alcalde Billy Chapman, al (668) 816 4009, pa que se coordine con los módulos de riego pa ponerle un hasta aquí al asunto.

> ¿Son o se hacen?

Los que siguen esperando que les echen la mano con la mejora de su parque son los vecinos de la colonia 6 de Enero, en Guasave, donde parece que los de Servicios Públicos se están haciendo pato. Y es que la zona no es muy segura que diga. No falta quien no pierda la oportunidad de desmantelar lo que se ponga, pero eso no es pretexto pa que no se realicen mejoras en la zona. De no tener respuestas, le pedirán a Rolando Gálvez, jefe del departamento, y al dire de la Poli, Miguel Ángel Martínez Catana, que se pongan a chambear, pues, si no, les pondrán dedo en Presidencia al (687) 871 8700.

> Malos olores

La raza que vive por el rumbo del cruce de las calles Silverio Trueba y Fernando Amilpa, en la colonia Cuauhtémoc de Guamúchil, anda en busca de unos buenos perfumes pa entregárselos a Hugo Alberto Soto Mata, director de Obras Públicas, pa ver si así se arriman a arreglar el drenaje, porque les llega un olorcito que huele bastante mal, ya que todito el día hay fuga de aguas negras en el lugar. Si usted conoce a alguien que venda perfumes que jale machín, échele un fonazo al (673) 732 0638, pa que vayan a checar el dato.

> No le salen las cuentas

Si usted es buena pa eso de las sumas y las restas, bien le podría ofrecer sus servicios al director provisional del Instituto de Cultura y Arte de Mazatlán, José Luis Tostado. Y es que el funcionario se está tardando bastante en presentar los resultados financieros del Carnaval, durante el cual se presentó el reguetonero J Balvin, cuya tarifa es de 16 millones de pesos. El titular del Instituto anunció que sería la semana pasada cuando se daría cuenta de los gastos, pero nomás no hubo informe. Aquí le dejamos el teléfono (669) 982 2111, por si se anima.