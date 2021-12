La raza de Terranova piden mayor seguridad

audima

Quienes manifestaron vivir inseguros y en constante miedo al salir a las calles son los vecinos del fraccionamiento Terranova, en Culiacán, esto por transitar constantemente grupos vandálicos por el sector, por lo que le hacen el llamado al secretario de Seguridad Pública, Mauricio García Rodríguez, para que les brinde mayor seguridad sobre todo estas fechas de fin de año que se registran más los actos delictivos. Si usted es parte de la raza afectada ponga la denuncia al “fon” (667) 785 0101.

> Reparación de fugas

Los que se anda poniendo las pilas y hasta parece que de las que más duran son lo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam), que últimamente andan con todo reparando fugas, además de hacer campañas pa que los porteños no agarren de basurón los drenajes. Si te quieres unir a la buena obra que están haciendo en la paramunicipal, o de perdis enviar tus felicitaciones, al chaca de la Jumapam, le puedes echar una llamada al 669 915 70 00, con el mero mero de la paramunicipal, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez.

> Broncas con la recolección de basura

La raza de Guasave busca alguna persona que tenga dompes, que pueda rentar uno con todo y chofer para que ayude en la recolección de basura, pues en varias colonias pasan hasta 15 días sin acudir. Si te interesa la chamba y el negocio de renta puedes comunicarte con Iván Gálvez, director de Servicios Públicos, al teléfono 687 872 2452. Aunque la contratación se llevará a cabo en dicha dirección, la lana para pagar la proporcionarán los habitantes.

> Chamba para vigilantes

Se buscan vigilantes para que se vayan a dar el rol por las distintas colonias de Guamúchil y sus comunidades con el fin de que pelen bien el ojo y den el pitazo cuando vean a la raza talando o podando árboles, pues hace poco se anunció que se aplicarían multas económicas a quien cometiera este tipo de actos sin una autorización previa y debidamente argumentada, pues es muy común que haya quienes corten sus arbolitos nomás porque “les estorban”, cuando esto es un grave daño al medio ambiente y desde hace tiempo se tiene muy arraigada dicha costumbre. Si te animas a entrarle al jale, márcale a la mera mera de Ecología del Ayuntamiento, Rosalinda Cruz, al “fon” 673 732 06 38.

> El regalo de Navidad

La gente de La Cuchilla en Ahome ya no pidió regalos, sólo que Japama arregle el drenaje entre la calle 20 de Noviembre y el callejón N. Mendoza debido a que las aguas negras no dejan de brotar y se ha hecho un enorme charco. Por segunda ocasión piden hacer bola para echarle un fonazo al mero mero de la Japama, Raúl Pérez Miranda, al teléfono: 6688120404, para que repare el drenaje sanitario, pues las aguas negras no dejan de brotar. Con eso de que los sentimientos por el prójimo están a flor de piel en estas fechas, esperan que no quede como propósito de Año Nuevo. ¡Arre!