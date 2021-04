La raza de la Progreso quiere un buen puente

Quienes le exigen al gerente de Servicios y Obras Municipales de Culiacán, Manuel Ochoa Salazar, son los vecinos de la colonia Progreso, ya que desde hace más de un año ha solicitado soluciones ante la falta de un puente que cruce por el arroyo que pasa por el sector, ya que esto les ayudaría a prevenir accidentes. Cuentan con uno pequeño de madera, pero en temporadas de lluvias pasadas ya han presentado broncas: una familia fue arrastrada por la corriente de las fuertes aguas, por lo que esperan ser auxiliados ante la petición. Si usted está en una situación similar y quiere hacerle saber a las autoridades las afectaciones que les aquejan y así les puedan dar una respuesta favorable, llamar al “fon” (667) 169 7656

La dirección de Tránsito Municipal en Guasave busca personal que tenga desocupadas las tardes y que no le importe aguantar el calor que ya se siente. Lo que tienen que hacer es detener a los motociclistas que continúan sin acatar la indicación de circular portando el casco de protección, pues aunque los agentes ya se encuentran haciendo operativos al respecto, no se dan abasto por la enorme cantidad de pequeñas unidades que existen en el municipio y de los conductores que siguen sin hacer caso. Si te interesa el trabajo, porque es una buena lanita extra, solo tienes que comunicarte directamente con Rigoberto Camacho Camargo, director de la corporación, al teléfono 87 2 18 18. Se te brindarán las herramientas necesarias para despeñar tu trabajo, así como hidratación en las horas pico del calor.

> Pestilencia por aguas negras

La raza de la localidad de Palmitas, en el municipio de Angostura, necesita con urgencia unos aromatizantes efectivos, y es que dicen que ya llevan varios días aguantando la pestilencia de una fuga de aguas negras que no los deja estar a gusto y que a pesar de haberla reportado no los han atendido. Si sabes dónde conseguir el producto, márcale al gerente de la Jumapaang, Rogelio Camargo, al teléfono 697 734 0422.

>Urge un ventilador

El Ayuntamiento de Mazatlán anda en busca de raza que venda ventiladores o quién le recomiende alguna tienda donde puedan encontrar de los mejores, pues urge refrescarle la memoria al chaca de Aseo Urbano en Mazatlán, Miguel Luis Morales Lizárraga, pues desde hace más de una semana su raza no cumple con la chamba como debe de ser, dejando los desperdicios en las calles por días, por lo que se invita a quien sepa dónde conseguir el aparato, a comunicarse al teléfono 669982 4433, con Miguel Luis Morales Lizárraga.

>No hallan la puerta

Pescadores libres de Topolobampo, en el municipio de Ahome, no hallan la puerta de tanto atraso en el que están y que dicen se hizo más grande desde que el Gobierno federal no les echa la mano con apoyos, bueno, ni siquiera pa’l diésel de los barcos, pa’ salir a buscar pa’ la papa pa’ medio subsistir ellos y sus familias ahora con la pandemia del covid-19. Lo peor es que han buscado por todos lados cómo salir del atolladero económico y no ven ninguna rendija por dónde respirar aire puro... ¡ya no saben qué hacer! Ahí si tiene un chance, por fa, háblele al mismo Bernardino Muñoz Reséndez, encargado de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (Conapesca), al 800 667 4022, pa’ ver si él sabe dónde está la puerta y los oriente pa’ que tengan aunque sea un respiro, oiga, ¿no cree?