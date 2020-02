La situación de los hospitales es crítica

Derechohabientes del sector de la salud le hacen un llamado al secretario de Salud en el estado, Efrén Encinas Torres, pues hospitales como el de la Mujer y el Pediátrico cuentan con un desabasto total de medicamentos e insumos, como jeringas, gasas y demás materiales que se requieren para las operaciones. Por ello, los afectados piden a las autoridades que no los olviden, pues hay quienes no pueden ser intervenidos o atendidos por las complicaciones de conseguir materiales quirúrgicos y medicamentos por su propia cuenta. Si usted es de las personas que se han visto afectadas y quiere ver de que manera se le apoya, llame al fon (667) 759 2500.

> Concurso internacional

En la comunidad de Cohuibampo, municipio de Ahome, quieren lanzar un concurso mundial pa que manden propuestas pa resolver un chorro de agua potable que sale del suelo día y noche desde hace hartos meses. Y es que ya se cansaron de echar el fonazo e ir personalmente a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), en Los Mochis, pa que les levanten el reporte y arreglen tremendo lío. Ahí si puede, porfa, háblele al chaca de la Junta, Aarón Blake Serrano, al (668) 812 0404, pa ver si esto sí pueden hacerlo, o ya de una vez, a ver si mejor manda a su gente a taponear la fuga.

> Renovando personal

La dirección de Servicios Públicos en Guasave tiene una convocatoria abierta pa contratación de personal diverso. Se requieren electricistas, barrenderos y conductores de camiones pa hacerle frente a las múltiples quejas que se tienen por las fallas en la recolección de basura, la suciedad en las calles, y las broncas que tiene el alumbrado público en la mayor parte del municipio. Si necesitas chamba y puedes con alguna de estas actividades, échale la llamada al mero mero de la dirección, Rolando Gálvez, al teléfono (687) 872 2452, y te contratarán de inmediato.

> Noches de desvelo

Quienes van a necesitar unas buenas tazas de café son los vecinos de la colonia Militar, en la ciudad de Guamúchil, y es que dicen que la sufren mucho por el servicio de agua potable, ya que, en todo el día no les llega el vital líquido a sus cantones, solo llega en la madrugada, y tienen que desvelarse abasteciéndose, pues de otra manera nomás no se puede. Si alguien sabe de un buen café que les sirva pa no dormirse, échenle una llamadita al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán Urías, al (673) 732 0229.

> Arme su fiesta

Si usted habita en la zona rural y nomás no tiene dinero pa realizar esa fiesta que siempre ha soñado, pues háblele al alcalde de Concordia. Resulta que el munícipe anda muy dadivoso organizando fiestas gratuitas en las comunidades. La última fue en La Petaca, donde los comuneros celebraron muy entrada la madrugada. Aquí le dejamos el teléfono (694) 968 0002, por si se anima.