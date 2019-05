Le llueve sobre mojado al alcalde culichi

No le falta por dónde le llueva al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pues ahora fue señalado por la diputada Roxana Rubio de nepotismo. Pero ante esto, él respondió que él no ha contratado a ningún familiar pa que trabaje en su gestión. Al preguntarle si en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado tiene a un familiar allegado colaborando en la paramunicipal, este respondió que es una mujer y que no fue contratada en su mandato, sino antes de haber llegado al cargo. Y como al parecer los que tiene no le ayudan, pues a cada rato se suelta diciendo barbaridades, se busca a alguien que asesore al presi. Si le interesa el jale, llame al fon (667) 715 23 56.

> Como en el Viejo Oeste

Por allá por el fraccionamiento Los Tulipanes, de la ciudad de Los Mochis, quieren ver qué se necesita pa ofrecer sus calles y jardines como escenografía de películas de vaqueros, de esas del lejano oeste con todo y ganado, porque eso mero es lo que parece la comarca con tanta vaca que anda como en el establo y que además se traga las matitas que tienen los vecinos de adorno sin que los chotas municipales le caigan al pastor pa que haga entrar al redil a tanto animal. Ahí si sabe qué onda con esto, échele el fonazo al chaca de la Poli Municipal, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, al (668) 815 27 36, pa que se dé un vueltón por aquellos lares.

> Larga pero cómoda espera

Si tienes almohadas o cojines viejos que ya no quieras, únete a la campaña de donación que el IMSS de Guasave está realizando con el objetivo de recolectar estos artículos y hacer varios colchoncitos pa las sillas de espera, y que así la raza se sienta más cómoda en el largo lapso que tienen que esperar pa ser atendidos. Si quieres hacer la buena obra, échale la llamada a la directora del nosocomio, Trinidad Leyva, al teléfono (687) 872 06 03.

> Combatiendo el robo hormiga

Urge raza a la que no le haga el desvelo y tenga buena condición física pa que se vaya a chambear de vigilante al municipio de Angostura, pues ya hubo productores que desembucharon que han sido víctimas del llamado robo hormiga, pues al trillar sus parcelas de maíz, encontraron costales con las mazorcas entre la milpa, listas pa llevárselas, por lo que piden poner más atención en este tema pa evitar que se siga dando dicho delito en el municipio costero. Si te interesa el jale, márcale al dire de Seguridad Pública, Sergio Lagunes, al (697) 734 00 33.

> Y es hora que no llegan

La recolección de basura falla cada vez más en la ciudad de Mazatlán y no se ve pa cuándo lleguen los camiones recolectores que prometió el alcalde Guillermo Benítez, quien dijo que ya vienen en camino, pero parece que los mandaron a pedir en partes. Mientas tanto, los vecinos del Infonavit Playas, Alarcón, Valles del Ejido, así como en la mayoría de las colonias, se quejan a diario de que no pasa el recolector o que lo hace a deshoras, provocando que los perros rieguen la basura por toda la calle. Si tiene una mejor propuesta pa’l alcalde, búsquelo en la presidencia o márquele al (669) 915 80 09, porque urge.