Les cobran de más pese al acuerdo hecho

Los que van de mal en peor son los del Ayuntamiento de Culiacán, debido a que hasta los vendedores ambulantes la van a llevar con todo lo que andan haciendo mal, pues les quieren incrementar el cobro del piso a mil 200 pesos, pese a que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro ya había acordado cobrarles 900. Como no están respetando lo acordado, los comerciantes se muestran inconformes y dijeron que no pagarán tal cantidad. Si usted es vendedor ambulante y tiene la misma queja que todos, llame al fon (667) 715 9263, pa que les comunique sobre su inconformidad y les advierte que no se dejaran ante tal injusticia.

> Focos LED

Los del ejido 18 de Marzo, en el municipio de Ahome, andan detrás de raza que quiera hacerles la “valona” con un montón de focos LED pa ponerlos afuera de sus cantones y que los alumbren por las noches cuando salgan a la tienda, y suplir la falta de alumbrado público que tanto necesita la comarca. Y es que, de aquí pa cuando los de Servicios Públicos Municipales las pongan, como que todavía le cuelga. Ahí si sabe dónde puedan conseguir estos focos, pos échele el fonazo al chaca de la dependencia, Iván Roberto Gálvez Meza, al (668) 816 4009, pa que él los agencie y los lleve en lo que se hace la machaca. ¡Urge, raza!

> Establezca el orden

Si eres de mano dura e incorruptible, el Ayuntamiento de Guasave tiene una vacante para ti muy bien pagada y que no te quitará mucho tiempo al día. Se busca a una persona que de verdad ponga en cintura a todos aquellos ciudadanos que, a pesar de las advertencias y prohibiciones, tiran su basura en solares baldíos y enmontados, generando sitios de contaminación y basureros clandestinos. Si te interesa, solo tienes que comunicarte directamente con la alcaldesa Aurelia Leal, al teléfono (687) 871 8700, y se te indicará tu fecha de entrada.

> Se solicitan llanteros

Se buscan llanteros que quieran poner su changarro en el puente de la comunidad de La Escalera, en Salvador Alvarado, esto pa que estén truchas si a algún carro o troca se le poncha la llanta al circular por ese tramo, ya que la raza asegura que, debido al montón de hoyos que hay, en cualquier momento pueden verse afectados al menos con una ponchadura. Si te interesa el jale, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 0638.

> Gánese una lanita

Si necesita de un ingreso extra, más le vale que le corra a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, pues ya están a todo lo que da los preparativos para el próximo Carnaval. Ante esto, el titular de esa dependencia, Javier Lira, ya advirtió que no habrá un aumento en los permisos, pero necesitará gente que lo apoye pa tener todo bien cubierto y que no haya ningún contratiempo. Aquí le dejamos el número (669) 915 8000, pa que vaya gestionando su anuencia.