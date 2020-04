Les piden que paguen y no tienen ni pa comer

Quienes piden a las autoridades de Culiacán consideración, sobre todo al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, son los comerciantes ambulantes del centro, pues señalan que, ante la pandemia del coronavirus, las ventas están cada vez más peor. Y luego les piden que estén en casa, pero les siguen pidiendo los pagos correspondientes a la renta por piso de venta, lo que les parece una injusticia. Entonces, los vendedores no saben cómo hacer el pago, pues ni pa comer están sacando. Si usted está en la misma situación y quiere denunciar o proponer una solución, llame al fon (667) 785 0101.

> A ver si así entienden

Por allá por el fraccionamiento Urbi Villa del Rey Oriente, en Los Mochis, necesitan un montón de tramos de cadenas de fierro, pa ponerlas alrededor de los juegos infantiles que hay y que la gente no se arrime ni corte las cintas preventivas de plástico y suba a sus morritos, pues no son días pa andar echando relax en la calle, y los de Protección Civil no se la acaban encintando los trancapalancas, columpios y resbaladillas que hay. Ahí si tiene algún tramo, porfa, échele el fonazo al chaca de PC, Salvador Lamphar, al n(668) 816 3812, pa que se arranque por la cadenas y se haga todo el movimiento, a ver si así la raza entiende, ¡arre!

> Taponeos anuales

Urge raza que pueda trasladarse hasta el estero de Juan José Ríos, pa que realice un monitoreo del sistema de drenaje de manera periódica pa evitar taponamientos en la calle 9 y 10, pues los vecinos se quejan de que al menos cinco veces por año sufren de inundaciones de aguas negras porque el drenaje colapsa. La intención también es que el personal se haga cargo de concientizar a la población pa que no tire nada por las alcantarillas, porque al parecer el bloqueo fue a causa de una playera de hombre de talla grande. Si te interesa el jale, échale la llamada a la mera mera de Jumapag, Nubia Puentes, al teléfono (687) 871 1857.

> Plomeros de los chacas

Urge un buen equipo de plomería pa llevarlo a la colonia 5 de Febrero, en la ciudad de Guamúchil, donde en la zona de terracería tienen una alcantarilla con una fuga de aguas negras que no los deja estar a gusto debido a la pestilencia y la suciedad. Si sabes dónde conseguir un buen equipo de plomería, márcale al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán Urías, al (673) 732 0229.

> Qué rollo con los apoyos

Si usted es uno de los miles de pescadores que no tienen sustento debido a la veda del camarón, no estaría de más que le llamara al secretario de Pesca, Sergio Torres, pa que apure la ejecución de los 40 millones de pesos que anunció pa empleo temporal. Al parecer, están esperando a que pase la emergencia sanitaria por el COVID-19, y a este paso, quién sabe si los pescadores aguanten tanta espera, pues nadie sabe con certeza cuánto durará la emergencia. Aquí le dejamos el teléfono (667) 502 7665, pa que le echen una llamada.