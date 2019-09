Lluvias y fallas de drenaje los inundan de agua sucia

Quienes ya no aguantan la peste del drenaje son los vecinos de la colonia Francisco Alarcón Fragoso, por lo que exigen al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que acuda al lugar y les brinde una solución, pues llevan con este conflicto ya dos semanas, y al presentarse las lluvias terminaron inundados de aguas negras. Sin embargo, advertimos a los vecinos de la Alarcón que el alcalde trae demasiadas broncas como pa poner mucha atención a todos las inconformidades que le llegan, aparte de andar metido en pleitos y polémicas, por lo que les aconsejamos que le estén dando lata al fon (667) 169 76 56, pa que no se le olvide.

> Dires vs. padres

La Secretaría de Educación Pública y Cultura en Ahome anda atrás de raza buena onda y que sepa cómo decir las cosas pa que pase la voz entre directores y asociaciones de padres de familia pa que no condicionen los papeles de los estudiantes al pago de las cuotas escolares. Esto porque ya se han detectado varios casos de estos, y aunque finalmente se ha llegado a un acuerdo entre los dires y los papás, la mera verdad es que no tiene por qué andar la Sepyc de conciliadora, si ya todos saben cómo masca la iguana, ¿o no? Ahí si puede y usted tiene esa cualidad, échele el fonazo al chaca de la Secretaría en Ahome, Jorge Luis Heredia Arellano, al (668) 177 90 00. ¡Urge!

> Mejor se olvidan de la manita de gato

Ahora que cambió de sede la celebración del Grito de Independencia en Guasave, y no se hará en la plazuela Miguel Hidalgo, en el santuario de la Iglesia del Rosario, sino en el Palacio Municipal, se perdió la esperanza de que le dieran mantenimiento a la fuente de la plaza Independencia, y que hicieran limpieza a los alrededores. Y es que la raza está consciente de que Servicios Públicos no pondrá a la raza a chambear. Ahora falta esperar a ver si el director Germán Rolando Gálvez Favela lo hace. Pero si quiere, puede darle una recordadita al (687) 872 24 52.

> La chamba ideal

El mero mero del Pueblo Mágico de Mocorito anda buscando raza que quiera trabajar con él. Es una chamba a todo dar porque dicen que no hay bronca si llegas tarde o si no cumples con el trabajo, nomás con que digas que te gusta hacer gestiones, con eso ya la hiciste. Si te interesa trabajar con Guillermo “Memito” Galindo, llámele al (673) 735 02 75, y póngase en contacto con la raza de recursos humanos, que si cumple con estos requisitos, el pase ya lo tiene.

> No salen de la mala racha

Una limpia contra las malas vibras es lo que necesita la Dirección de Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán. Y es que, en lo que va de la actual Administración, ya son cinco los titulares que ha tenido. Ayer trascendió la salida de Crystal Vázquez, luego de una fuerte discusión en redes sociales con una periodista, en la que afloraron los reproches, las acusaciones y las denuncias de hostigamiento, amenazas y extorsiones. Si sabe de un buen chamán, por favor llámele al secre de Seguridad, Federico Rivas Valdés, al (669) 984 10 87.