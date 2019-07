Los accidentes viales son el pan de cada día

El director de Vialidad y Tránsito Municipal de Culiacán, Pánfilo Díaz Juárez, y sus agentes, deben trabajar más en el tema de vialidad, ya que los accidentes y los siniestros viales tienen el primer lugar en la capirucha. No se sabe si los conductores de plano no hacen caso a las autoridades viales o si son los tránsitos los que no andan al pendiente de la raza culichi, pero lo que es definitivo es que se necesita una mejor campaña de educación vial pa solucionar esta situación que es un caos. Así que, si usted tiene alguna buena idea que pueda implementarse pa hacer conciencia en los automovilistas, llame al fon (667) 758 76 00, Ext. 11401, pa que presente su proyecto.

> Ni rastro de ellos

Los que viven por allá por el fraccionamiento Progresivo San Rafael, en Los Mochis, andan bien preocupados porque, al parecer, no hay ni rastro de ellos en el mapa del municipio de Ahome, por lo que quieren que alguien les dé una brújula, con el fin de que las chacalosas autoridades los encuentren y puedan llevarles la ayuda que tanta falta les hace, pero que nomás no les llega, como la pavimentación, el alumbrado público y una chaineada a tanto solar baldío que hay. Ahí si tiene una brújula de más en su cantón, échele el fonazo al chaca de Obras Públicas, José Carlos Grandío Navarro, al (668) 816 50 06, y al de Servicios Públicos, Iván Roberto Gálvez Meza, al (668) 816 40 09, pa que se lancen por ella y comiencen un jale.

> Comerciantes rebeldes

El departamento de Vía Pública en Guasave está solicitando con urgencia personal pa que se aviente el nada fácil jale de poner en cintura a los comerciantes que sacan su mercancía a la banqueta y con ello impiden que el peatón pueda circular por la banqueta como es debido. Pues transitar por las calles del centro se vuelve casi una misión imposible con tanto obstáculo. Quien crea poder controlar la situación, favor de echar la llamada al chaca del departamento, Mario Figueroa, al fon (687) 871 01 29.

> Insoportable peste

Urgen unos aromatizantes pa echar en el área del cárcamo del drenaje en la colonia Labastida Ochoa, en la cabecera municipal de Angostura, pues la raza que vive ahí cerca dice que no se puede estar por tanta pestilencia. Y pa acabarla de amolar, el agua termina cayendo en un dren. Si sabes dónde conseguir aromatizantes de los buenos, márcale al chaca de la Jumapaang, Ricardo Angulo García, al (697) 734 07 22.

> Canales y drenes llenos de basura

Mazatlecos que viven en los márgenes de los canales pluviales duermen cada noche con el Jesús en la boca, pues estamos en plena temporada de lluvias y los drenes se encuentran llenos de basura o maleza. En caso de lluvias, será difícil que se desfogue rápidamente y ocasionará inundaciones. Y pese a que el dire de Obras Públicas, Juan de Dios Garay, dijo recientemente que la limpieza tiene un avance del 90 por ciento, solo es cosa de echarle un vistazo a los principales canales pa darse cuenta de que estos se encuentran anegados de basura y maleza. Por eso, la raza tiene planeado llamarle al funcionario al (669) 915 80 07, pa que mande a los trabajadores a los lugares donde se presenta este problema.