Los parques serán más seguros que nunca

Si usted sabe utilizar bien la macana y la fuerza bruta, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dijo que contratará guardias como parte de la protección de los parques de la ciudad. Si usted quiere ocupar algún puesto y está interesado en ser parte de la cuadrilla encargada de cuidar los parques, mande sus datos o llame al alcalde al fon (667) 169 76 56.

> Espacio desaprovechado

Por el lado de la colonia La Cuchilla, en Ahome, andan atrás de la raza de la dirección del Deporte, pa ver qué pueden hacer por el área verde del lugar, porque la mera verdad está hecha un asco con tanto basurero por todos lados. Y luego los vecinos y las visitas la agarran de estacionamiento. ¿Qué no habrá alguien que meta en cintura a toda esta gente y arranque programas recreativos en la cancha? Si usted puede, échele el fonazo al chaca del Deporte en el municipio, Felipe Juárez Soto, al (668) 815 19 88, pa ver qué movimientos promueve en el lugar.

> Sacando agua debajo de las piedras

Urge maquinaria que sirva pa realizar hoyos profundos tipo pozos, pa sacar de ahí la mayor cantidad de agua, esto pa abastecer a decenas de familias que se ven afectadas por la poca presión del vital líquido en la zona poniente de Guasave, pues la Jumapag no se pone las pilas y no soluciona el problema. Quienes tengan las herramientas necesarias, favor de comunicarse con Socorro Castro, chaca de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, o echar la llamada al (687) 872 14 96.

> Mano de obra

El chaca de la ganadera de Mocorito, Juan Leonel “Güero de Potrerillos” Montoya Bojórquez, anda buscando raza que se quiera sumar a trabajar en bien de la ganadera, porque desde hace meses que la recibió, y la encontró más desmantelada. El detalle es que, además de chambear hombro a hombro, el Güero de Potrerillos quiere que le sirvan de porra pa que los ánimos no se le bajen y seguir chambeando. Si ve que esta es su oportunidad, llámele al (673) 735 0044, y póngase a la orden.

> Alcalde de viaje

En medio de una crisis por la falta de agua en diferentes colonias de Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres partió a Colombia pa participar en una cumbre mundial de ciudades, donde seguramente expondrá lo bien que les va a los mazatlecos, donde los servicios básicos y la seguridad están al cien y no hay nada de que quejarse. Mientras tanto, en menos de una semana, habitantes de la colonia Benito Juárez, Montebello, Monte Verde y otros sectores se han manifestado por la falta de líquido, que no es algo de estos días, sino de meses, lo que seguramente no dirá ante los invitados. Quien está dando la cara es el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, que está al pendiente de las llamadas que se hagan al (669) 915 80 05, pa pedirles pipa en agua.