Maestros del Paepem exigen su pago

Quienes se manifestaron ayer en el Palacio de Gobierno en Culiacán para exigir su pago de aguinaldo y de la compensación por cierre de contrato fueron los maestros del programa de Atención Educativa a la Población Escolar Migrante (Paepem), pues los manifestantes le piden al gobernador, Quirino Ordaz Coppel, una solución al problema que viven en cada fecha de pago así como de quincenas. Ante la situación, los profesores fueron recibidos por elementos de corporaciones policiacas, quienes presuntamente agredieron con empujones y jalones al momento de querer ingresar al sótano en el área de pagadurías para preguntar por sus pagos. Si usted es de los que resultó afectado y quiere una solución llame al “fon” 667 7587000.

>Colecta de artículos navideños

Ahora con eso de los adornos navideños, el Ayuntamiento de Guasave estará realizando una colecta de extensiones de luces, no importa si le faltan foquitos o si algunos no prenden, pues se repararán para colocarlas en las obras de reparación de Jumapag o del pavimento, pues la gente se está quejando que por las noches no se ven los avisos y ya hasta han ocurrido algunos accidentes leves. Si te interesa hacer alguna donación, puedes comunicarte con el secretario de la comuna, Gerardo Peñuelas Vargas, al teléfono: 687 871 87 00, en donde te comunicarán directamente.

>¡Auxilio piden los comerciantes!

Urge un milagrito para que a los comerciantes de Angostura les repunten las ventas, pues a pesar de las fechas decembrinas, no han visto su suerte y la raza no acude a comprar en sus establecimientos, por lo que si alguien sabe de un santito milagroso y efectivo, échele una llamadita a la presidenta de Canaco en el municipio costero, Liliana Camacho, al teléfono: 697 734 00 47.

>Promesa sin cumplirse

El diputado local de Rosario, Édgar Augusto González, anda en busca de raza que se una en protesta y hacer presión con el gober, Quirino Ordaz Coppel, pues desde hace un buen les prometió que se construiría la carretera hacia San Juan Cacalotán y a la fecha no les han cumplido, por lo que se piensan ir con todo pa lograr que les cumplan y puedan estrenar camino a la comunidad. Interesados favor de comunicarse al teléfono: 694 952 0410, con quien conteste.

>Total olvido

Olvidados de las autoridades, la raza de la colonia Biul Ruelas de la ciudad de Los Mochis expone sus necesidades y quieren ser escuchados. Con papel en mano hicieron saber que el dren Cero está muy sucio por la maleza y en tiempo de lluvias se inundan las casas, por lo que exigen que lo entuben. Muchas carencias tienen en esa zona y más a las que se exponen con ese dren que ya la gente tomó como basurero clandestino. Tiran desde desperdicios de comida hasta los muebles viejos y escombro. Si estás dispuesto a hacerle un recordatorio al jefe de Obras y Servicios Públicos, Rael Rivera Castro, que existe esta colonia, aquí está el número de su oficina 668 816 5006.