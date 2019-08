Mala organización en programa de Bienestar

El día de ayer, adultos mayores se quejaron de la mala organización que el programa de Bienestar, ya que estuvieron esperando por varias horas el pago en el Parque Revolución, pues fueron citados a las 10:00 horas, y para el mediodía no les habían entregado nada. Por eso, los viejitos su inconformidad y exigieron que esto no pase, ya que muchos no pueden estar expuestos a las altas temperaturas por tanto tiempo. Si usted está de acuerdo en que les falta mejor organización y se quiere postular pa coordinar, llame al fon (667) 758 72 00.

> Por eso estamos como estamos

En Los Mochis quieren que alguien haga un festival retro, pa que se presente el grupo sesentero Los Apson y toque la rola de Por eso estamos como estamos, pues todos ayer se quedaron con cara de “¿juat?” cuando guacharon que una grúa de Tránsito Municipal era remolcada por otra grúa particular, pues la primera se amoló y necesita harta mecánica. Ahí si sabe cómo se puede armar este guateque, pero sobre todo cómo juntar a Los Apson y hacer que toquen en la ciudad, échele el fonazo al chaca de Seguridad Pública, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, al (668) 815 27 36, pa que se pongan de acuerdo con los de la canción que dice claramente que “por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos”.

> Mosquitos en todas partes

Ahora con las recientes lluvias hierven los criaderos de mosquitos en la mayoría de los patios de los cantones en el municipio de Guasave. Por eso es importante permitirle el acceso a los brigadistas de la Secretaría de Salud, pero hay quienes ni la puerta les abre. Aunque estos últimos meses no se les ha visto tan frecuente en las colonias y calles como en otros años, ahí si quiere que se echen la vuelta en su colonia, contacte a la jefa de la Jurisdicción No. 2, Silvia María Preciado, al teléfono (687) 872 92 28. Chance y sí contestan.

> Estarán acalorados

Se solicitan electricistas que tengan tiempo libre y sean retechambeadores pa que se lancen a la comunidad de El Ébano, en Angostura, a terminar la obra de la subestación eléctrica de la escuela primaria del lugar, ya que mañana comienza el nuevo ciclo escolar, y es hora que no la terminan y no quieren que sus chamacos sufran calor. Si te animas a entrarle al jale, márcale al chaca de Servicios Regionales de la Sepyc, Lizandro Silla, al (673) 732 66 11, pa que vea cómo está la cosa por allá.

> Calles destruidas

Con esto de las lluvias, el Ayuntamiento de Mazatlán va a necesitar máquinas pa nivelar las calles, pues los camiones de la Alianza de Camiones se las están acabando. Por ejemplo, ahí está la calle Ferrocarril en la colonia Santa Elena, la cual está convertida en una sucesión de lagunas profundas por donde los choferes ya no quieren pasar, pero para los transeúntes es imposible caminar. Si usted tiene maquinaria de esas de nivelación, corra a ofrecerla al alcalde Luis Guillermo Benítez, pues la va a necesitar. Aquí le dejamos el teléfono (669) 915 80 00, pe que le marque.