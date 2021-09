Manifestación en festejo de Culiacán

Quienes se manifestaron en pleno festejo por los 490 años de la fundación de Culiacán, fueron policías jubilados, quienes acudieron a la misa celebrada en la Catedral de Culiacán para enfrentar al alcalde Jesús Estrada Ferreiro y exigirle que se les otorgue el pago de sus derechos laborales, como la prima de antigüedad y el regreso de los supuestos “moches” que el presidente les quitó. Los manifestantes acudieron con cartulinas, donde en diversas frases señalaron y acusaron el abuso del primer edil municipal hacia ellos, y le exigen una solución inmediata. Si usted es parte de los policías jubilados que se han visto afectados y busca una solución con el presidente municipal, llame al fon (667) 785 0101.

> Chamba de telefonista

¿Te gusta mucho hablar por teléfono y tienes una voz melodiosa? La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave tiene la chamba perfecta para ti, pues está buscando personal para que se encargue de responder las llamadas de denuncias por fugas de agua potable o derrame de aguas negras, pues son tantas que el personal que se tiene no se da abasto; además, se necesita que el tono de voz sea armonioso para que la raza no se exalte. Si te interesa el trabajo, comunícate con Noé Salvador Rodríguez, chaca de la paramunicipal, al teléfono 687 871 1857.

> Buscan mapa gigante

El Ayuntamiento de Escuinapa anda en la búsqueda de un lugar donde vendan mapas del municipio tamaño póster o más grande, que esté actualizado y no falte ninguna colonia, pues al parecer el chaca de servicios públicos no conoce bien toda la ciudad, por lo que ha quedado mal en algunos asentamientos y no ha enviado los carros recolectores de basura por tales sitios, por lo que ahora los afectados han tenido que hacer presión cerrando calles con bolsas de basura. Quien sepa dónde conseguir los mapas o quiera orientar al mero mero de servicios públicos, José Guadalupe Ríos Rodríguez, favor de llamar al (695) 9530500.

> Quieren el premio mayor

Si en sus planes está poner un negocio, váyase a la comunidad 27 de Noviembre, en el municipio de Salvador Alvarado, y póngase a vender boletos de lotería, porque los padres de familia y maestras de la escuela Emiliano Zapata andan bien preocupados porque el dinero que ganan chambeando no les alcanza para arreglar cada detalle que le sale a la escuela. Dicen que ya les han pedido ayuda a las autoridades de uno y mil modos, y no les prestan atención, ya hasta se cansaron de tanto rogar, por eso andan queriendo comprar cachitos a ver si tienen mejor suerte. Porque si regresan a clases presenciales y llueve, los pobres niños van a terminar todos mojado. Si usted se anima, échele una llamadita a la Secretaría de Educación Pública y Cultura al fon 673 734 0295, a ver si le hacen caso, porque la raza de la 27 ya se quedó sin voz de tanto hablar y no ser escuchada.

> Urge vendedor de productos pa’ la salud

¿Se dedica a la venta de productos pa aliviar males del estómago y la piel? Pues lo buscan como el último refresco del desierto en el Infonavit Macapule, de Los Mochis, y es que dicen que no aguantan las enfermedades que traen varios vecinos por aquello de las aguas negras que tienen meses tiradas en sus calles sin que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome se asome pa que resuelva el lío que trae en jaque a los macapulenses. Ahí si puede, de favor échele el fonazo al chaca de la paramunicipal, Hernán Medina, al 6688120404, pa que diga cuándo van a ir a solucionar este problema y que de una vez la Japama le pague las citas y medicinas pa las dolencias referidas, ¡qué!, ¿se anima?