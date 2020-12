Mano dura contra los vendedores de artefactos

Los que andan de presumidos son el secretario general del Ayuntamiento de Culiacán, Othón Herrera Ycairo, y el director de Protección Civil Municipal, Marco Antonio Martínez, según ellos prohíben el uso de juegos pirotécnicos, pero se han escuchado muchas quejas de personas que se la pasan tronando cohetes, y lo peor, no atienden las denuncias realizadas por la raza. Falta castigar a los vendedores y no solo decir, sino actuar. Si usted quiere denunciar o poner una queja para evitar una tragedia, llame al fon 667 758 0101.

> Mano de obra

La raza de la colonia Fernando Irízar hace un llamado a la mera mera del municipio de Salvador Alvarado, Pier Angely Camacho de Ortiz, para que les lleve una jornada de limpieza y descacharrización debido a que se dicen que los tienen bien abandonados, no hay quién les eche una manita para que se les vea progreso. Si le interesa sumarse a limpiar los solares baldíos enmontados y generar acciones que se vea una mejora a la colonia, llámele a la jefa al 673 73-2-06-38 y jálense a la Fernando Irízar para darle una buena chainiada.

> Nariz de Pinocho

Quien anda con todo pa conseguir una nariz de Pinocho y regalársela a la síndica de Escuinapa es el exalcande, Juan Manuel Lerma Cruz, quien asegura que la síndica dice mentiras y él no ha sido requerido para ninguna auditoría, por lo que hace una invitación para todas aquellas personas que sepan dónde conseguir el artículo en cuestión se comunique al 694 952 0410, con el afectado exprimer edil.

> Contaminación en la Estrella

La raza que vive por las calles Puebla y Tlaxcala en la colonia Estrella en Los Mochis, se anda quejando por las aguas negras que salen por los registros sanitarios y coladeras. No es nuevo esto del drenaje colapsado, ya tiene su tiempo y no han hecho nada aún para resolver. Los malos olores se pasean por todas las casas, y peor, que las aguas corren libremente por varias calles y nadie puede detenerlas. Los vecinos piden a la Japama que atiendan este foco de contaminación pa que no se siga agravando el problema ni la peste. Este es un llamado pa el gerente Guillermo Blake Serrano, y pa quien le pueda llamar al fon 668 812 0404.

> Una colecta amiga

El DIF Guasave estará realizando una colecta de sillas de ruedas, andaderas, muletas y bastones que crean en buenas condiciones o que no funcionan, esto para que el departamento de Inclusión les meta mano y rehabilite los aparatos, poniéndolos funcionales y así poder ayudar a más personas de escasos recursos que no tienen pa comprarlos. Si te interesa donar alguno de estos aparatos funcionales, o bien, hacer un donativo en efectivo, puedes marcar al teléfono 872 13 41, en donde se te comunicará con Juan Manuel Agramón, chaca de dicho departamento.