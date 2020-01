Más atención médica en las Jornadas de Apoyo

El Gobierno del Estado solicita apoyo de galenos de diferente especialidades para brindar servicios a la raza que asiste a las Jornadas de Apoyo en todo Sinaloa, para evitar los que ocurrió ayer en la colonia Bicentenario, que solo se instaló un módulo de atención bucal, médico general y otro de entrega de sillas de rueda, pero mucha gente fue por mastografía y análisis médicos, servicios que no se prestaron en la colonia popular culichi. Todos lo interesados en apoyar en este tipo de actividades, favor de comunicarse con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, al teléfono: (667) 758 70 00.

> Apoyo para pescadores

Hace unos días, el secretario de pesca, Sergio Torres, anunció una partida presupuestal de 40 millones de pesos para financiar el Programa de Empleo Temporal. No obstante, con base en la fuerte crisis que se tiene en el sector pesquero por el desplome de las capturas de camarón, los apoyos serán insuficientes. Así que si usted es uno de los pescadores afectados, más vale que empiece a gestionar su integración al programa. Aquí le dejamos el teléfono de Torres por si se anima: (667) 758 70 00.

> Ojos que no ven...

La raza que vive en el ejido Benito Juárez de la ciudad de Los Mochis quiere que la Sandra Bullock enseñe cómo es eso de andar con los ojales vendados todos el tiempo, así como en su película esa de ojos vendados, pa’ andar así porque quieren practicar el dicho ese de “ojos que no ven corazón que no siente” de tanto coraje que les da guachar el basurero que van a tirar, tanto locales como foráneos, al dren Zacatecas a la altura de ese ejido sin que ninguna autoridad les diga nada. Ahí si puede, por fa, échele el fonazo al chaca de Seguridad Pública Municipal, Carlos Rodríguez Ponce, al (668) 815 27 36 pa que halle a la Sandra o ya de al tiro se pongan más abusados en la comarca con este rollo.

> La otra cooperacha

El jefe de la Cruz Roja en Angostura, Melquiades Reyes Liera, anda que se toca la cabeza a cada rato nomás de pensar qué va a hacer, luego que el pasado fin de semana le chocarán la ambulancia que usaban para traslado y se suponía que era la más buena. Por lo que anda apretándose las manos para sacar lana y repararla lo más luego posible. Anda buscando raza buena y caritativa que le quiera echar la mano, márquele al fon (697) 734 03 39 y póngase en disposición para que le eche la mano.

> Gran oportunidad de chamba

El departamento de Educación Vial en Guasave, busca chavos que tengan experiencia en dar pláticas, talleres y conferencias y, sobre todo, que tengan facilidad de palabra y sepa comunicarse con los jóvenes, esto para que se encargue de concientizar a los motonetos sobre el uso del casco, pues recientemente se han registrado varios accidentes en la ciudad. Si te interesa la chamba nada fácil, echa la llamada al (687) 872 18 18, para que te comuniquen con el chaca del departamento, Rogelio Córdoba.