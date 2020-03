Más chamba, menos sueldo, y sin un peso pa la gota

Los que se las están viendo duras son los polis de la capirucha, pues siguen denunciando que las patrullas no les sirven y que les siguen caciqueando la gasolina, además de que los hacen ir los sábados, aunque no trabajen, a realizar diversas actividades. Imagínese que tengan una persecución y se queden tirados por falta de gasolina, habría que ver qué está pensando ahora el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, pues este fue quien dio órdenes de que no se les aplicara un aumento y que no recibieran el bono que siempre recibían. Ahora, por si fuera poco, los tienen sin gasolina y sin balas. No se vale. Así que, si usted quiere cooperar con los polis pa la gota, llame al fon (667) 715 9263.

> Buscando carpinteros y brujos

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de Los Mochis necesitan un buen de carpinteros y brujos, pero de los machuchones, pa que hagan unos jales chacalosos. A los carpinteros los quieren pa que se avienten hartos banquitos y que la gente vaya agarrando uno y espere sentada las casi cinco horas que tienen que hacer de fila pa llegar a la ventanilla de la farmacia. Y a los brujos pa que les den una buena limpia, a ver si así se les quita el mal, porque nomás se quedan viendo a ver cuándo les toca su turno, todo ante la falta de medicamento. Ahí quien pueda, porfa, échele el fonazo al chaca del Instituto, Mario Soto, al (668) 812 8416, pa que se haga la machaca, ¿arre?

> Necesitan un megabuzón

La dirección de Servicios Públicos en Guasave está buscando algún herrero que pueda aventarse el jale de hacer un buzón de quejas grande pa que la ciudadanía pueda depositar ahí sus denuncias por las fallas en el alumbrado público, pues no hay lana pa invertir en una solución. La idea es ir archivando las quejas para que, una vez que se tenga el billullo, resolver los problemas usando como base el número de quejas por sector. Si puedes con la tarea, échale la llamada al mero mero de Servicios Públicos, Rolando Gálvez, al teléfono (687) 872 2452.

> Andan nerviosos

Los que se andan comiendo las uñas son los productores de garbanzo en la Región del Évora, pues ya comenzaron con las trillas y tienen poco rendimiento del grano, así como un bajo precio, situación que los mantiene en la incertidumbre. Si sabes de algún remedio efectivo pa los nervios, márcale al mero mero de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Mario Urías, al (673) 732 1209.

> Hay billullo

Si usted tiene el sueño de ver en concierto a un artista, pues hágale la propuesta al alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, pues el munícipe declaró que con los ahorros obtenidos durante su administración, Mazatlán se puede dar ciertos lujos, como pagar a J Balvin 16 millones de pesos por su presentación en el Carnaval. Así que aquí le dejamos el teléfono (669) 982 2111, por si se anima a llamarle.