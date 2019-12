Más docentes se quejan con la Sepyc

Los que no dan una son los de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, ya que, a cada rato se les están manifestando. En esta ocasión, fueron los maestros de las secundarias técnicas del estado, pues no han recibido pagos desde hace meses. Los profes fueron atendidos por las autoridades, pero exigieron al secre de Educación, Juan Alfonso Mejía López, que se ponga las pilas, pues siempre les dan largas, y es hora que no les resuelven. Si usted tiene algún contacto dentro de la Sepyc que sepa qué rollo con este atraso en los pagos, comuníquese con esa persona al fon (667) 758 7123, pa saber qué es lo que está pasando.

> Piden por una buena salud

En la comunidad de La Quinta, del municipio de Ahome, se están organizando bien intensamente pa hacer una manda a San Pantaleón, el santo de los enfermos, pa que los mantenga sanos, y pa que los males del cuerpo y de la mente se alejen tanto de niños como de grandes. Y es que alegan que ni un dispensario médico tienen a la mano y las ferias de la salud jamás llegan por esos lugares, por lo que, si se enferman, aunque sea de gripa, tienen que caminar como tres kilómetros pa poder llegar a uno, y caminar, porque ni una ruta de camiones tienen. Así que, si puede, porfa échele el fonazo al chaca de la Salud Municipal, Francisco Manuel Espinoza Valverde, al (668) 818 3675, pa ver si se une a la manda o si se pone la del Puebla con alguna feria de la salud en La Quinta, ¡arre!

> Más vale prevenir

Urge un inspector de obras de colectores y pavimento, pa que se aviente un análisis exhaustivo por toda la ciudad de Guasave y detecte de una buena vez todas las áreas en las que se pudieran registrar socavones a mediano plazo, pa irles buscando solución y que así no los tomen desprevenidos y sin recursos. Pues con eso de que se abrió uno nuevo en la calle Cuauhtémoc, la raza ya anda escamada. Si te interesa, échale la llamada a Mauricio López, al teléfono (687) 872 2452.

> Comercios estarán bien checaditos

Urgen unos inspectores que se den sus rondines por las banquetas del primer cuadro de la ciudad de Guamúchil y chequen bien que los comercios locales no invadan banquetas con mercancía, pues en estas fechas buscan a toda costa ofrecer sus productos a los clientes, pero ya hay raza que se ha quejado porque pasan por alguna banqueta que está invadida, por lo que piden que se haga algo, pues, en ocasiones, tienen que bajarse a la calle pa poder pasar. Si te interesa ir a checar el dato, márcale al oficial mayor, José Antonio Gallardo, al (673) 732 0638.

> No duraron casi nada

Un buen equipo de inspectores le urge al alcalde de Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave. ¿La razón? Algunas calles, que hace apenas un mes fueron asfaltadas, empezaron a abrirse, porque a los encargados del proyecto se les olvidó que las tuberías de drenaje debían cambiarse. La obra solo se inició cuando los vecinos exigieron el cumplimiento de esa obligatoriedad. Así que, si conoce algún buen ingeniero, aquí le dejamos el teléfono (695) 953 0019, pa que le pase el contacto al munícipe.