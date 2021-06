Miedo en la 4 de Marzo por la oscuridad

Quienes manifestaron tener problemas en el servicio de alumbrado público desde hace meses son los vecinos de la colonia 4 de Marzo, por lo que le hacen un llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos municipales, Manuel Ochoa Salazar, esto para que le den solución inmediata ya que desde hace varios meses están viviendo una situación complicada por la falta de iluminación en las calles. Los afectados indicaron que ya tienen miedo de salir de sus casas al oscurecer, pues es mucha la oscuridad que abunda en las calles de la colonia. Si eres parte de los habitantes que viven esta problemática y quieres denunciar llama al “fon” (667) 785 0101.

>Pésima la situación de Los Chinos

Trágica la situación de los habitantes de la comunidad de Los Chinos, Salvador Alvarado, en donde las lámparas no sirven y las calles se encuentran en pésimas condiciones. Si alguien de la ciudadanía tiene la forma de hacerle llegar las herramientas necesarias al director de Obras Públicas, Hugo Soto Mata, échele una llamada al 6737320638, ya que es quien coordina este tipo de servicios.

>Se busca instructor...

El dire de Obras Públicas en Mazatlán anda en la búsqueda de instructor. Su principal requisito es que sea muy bueno para convencer pues tendrá que hacer que los porteños que nomás no les cae el 20 de que no deben tirar la basura en los arroyos y canales del puerto, dejen de hacerlo, pues además de que contaminan, hacen que el trabajo de la comuna no se note y lo tengan que limpiar los afluentes de agua en varias ocasiones, lo que les quita tiempo para avanzar con la limpieza del puerto. Quienes crean tener la virtud del convencimiento favor de comunicarse al 669 915-80-07, con José Daniel Tirado Zamudio, dire de Obras Públicas en Mazatlán.

>No les sube agua al tinaco

Ahora sí que ya no saben a quién echarle la bolita los de la Japama, pues con tanta ineficiencia en sus servicios, como los atrasos en las reparaciones, las broncas de tantos socavones y ni qué decir de los extraños contratos que se han hecho en esa dependencia, ahora quieren multar a la ciudadanía por tener bombas de presurización en sus casas, por la razón de que según daña la infraestructura hidráulica, vieja y en mal estado. Muchas de las viviendas, sobre todo las de dos pisos, han adquirido estas maquinitas por la razón de que con tan poca presión no llega el agua a los tinacos. El gerente de la paramunicipal, Hernán Medina Soto, está dispuesto a escuchar sus razones en el teléfono 668 812 0404, llámele y hágaselo saber.

>¡Se busca con urgencia raza trabajadora!

La dirección de Servicios Públicos en Guasave está buscando con verdadera urgencia raza que sepa de materiales de construcción y que se aviente el jale de bachear las calles de las colonias que estén más pa’l arrastre antes de que empiecen con todo las lluvias, pues tal parece que al programa de bacheo que se inició hace meses le faltó power y son muchas las vialidades que se quedaron esperando la manita de gato. Si te interesa el trabajo, puedes comunicarte directamente con el jefe de la dirección, Antonio Hernández, al teléfono 872 24 52, quien está realizando las contrataciones de forma inmediata porque hay que ganarle al clima.

