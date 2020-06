Molestia de personal médico del HGC

Quien se manifiesta por largas jornadas de chamba, es el personal médico del Hospital General de Culiacán (HGC). Sus integrantes señalan que han tenido que chambear durante la pandemia, y es que, de acuerdo con un decreto nacional, personal vulnerable se retiró a sus casas, quedando solo del 30 a 40 por ciento de los trabajadores, lo que hace difícil el combate a esta enfermedad, por lo que a través de una manta colgada afuera del nosocomio le exigen al secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, tres puntos para que se revise a fondo los expedientes del personal vulnerable. Si usted es parte de este personal médico que se ha visto afectado y busca una solución inmediata, llame al “fon” (667) 261-2200.

> A poner orden

Incrédulos de que exista el COVID-19, es como se encuentran algunos morros en Sinaloa municipio, donde ayer se reunieron a las afueras de telégrafos pa recibir lana de una beca que les entrega el Gobierno. Pero al haber más de 400 plebes, tuvo que entrar la fuerza pública. Y como lo dijo la presidenta María Beatriz León, se ocupa de mayor orden; no está en contra de que les den el billullo, pero que eviten las aglomeraciones. Quienes quieran conocer las listas de cómo estarán las tandas de 100 personas diarias pa entregarles el apoyo, pueden llamar con la alcaldesa pa que los orienten al (687) 758-7123.

> Calles intransitables

La raza del ejido El Descanso, en el Valle del Carrizo del municipio de Ahome, alega que el lugar tiene el nombre de puro parapeto, porque con las calles por las que atraviesan todos los días es lo último que tienen: un descanso. Cuando no es el tierrero que se les mete a las casas cuando no llueve, es lo chiclosas que se vuelven al llegar la época de lluvias. Además de que, aunque se le ha presentado un proyecto pa embalastrar las vialidades, la comuna les dice que no hay, que es mucho. Ahí si puede, échele un fonazo al alcalde Billy Chapman al teléfono (668) 816-4009, pa ver si les hace la balona o, ya de plano, que les ponga el nombre de El Terregal Chicloso, en honor a lo que mejor los distingue, ¡qué dice!

> Se buscan policías

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura busca raza joven que sea bien chambeadora y cumplidora para que se una a los policías y se encargue de andar realizando los rondines por la cabecera y sus alrededores, ya que, por la pandemia del coronavirus, la mayoría del personal tuvo que aislarse para no enfermarse, y la base no tiene casi elementos. Si a usted le interesa el jale, échele una llamadita al mero mero, Sergio Lagunes Inclán, al fon (697) 734-0033, pa que te incorpore y sean menos los que falten.

> Cochinero en el puerto

Que alguien le dé un recorrido por la ciudad de Mazatlán al director de Servicios Públicos Municipales, Luis Antonio González Olague. El funcionario no para de presumir los beneficios que ha tenido la compra de al menos 10 carros recolectores de basura en el último año. Sin embargo, en las colonias se siguen viviendo las fallas y retrasos de hasta cuatro días consecutivos sin servicio. Si se anima, aquí le dejo su teléfono para que se ponga de acuerdo: (669) 982-1500.