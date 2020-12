Molestia por calles intransitables

Quienes hacen el llamado a las autoridades municipales, en especial al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, son los vecinos de la colonia Huizaches, pues aseguraron continuar inconformes por la falta de mantenimiento de calles, y hasta la fecha no les dan respuesta favorable ante las peticiones que han solicitado para que se pavimenten las calles del sector. Los afectados manifestaron que cada paso de época de lluvias es peor la situación de las rúas, por lo que esperan tener respuesta favorable. Si usted es de la raza afectada o quiere hacer un propuesta de cómo realizar un buen proyecto para pavimentación, llame al “fon” (667) 785-0101.

> Urge un santito milagroso

Se busca un santito milagroso al que se le pueda rezar para pedirle que le haga el paro a la raza de las Casas Vivah, en la cabecera de Mocorito, y que finalmente les solucionen la bronca que tienen por el desabasto de agua potable. La raza tiene años batallando con el servicio. Tienen que almacenar el líquido en cubetas, tinacos o lo que alcancen, pues es muy poca la que hay en las tuberías; pero, eso sí, aseguran que el recibo llega puntual y parejito. Si sabe de un santito que les pueda hacer el milagro, márquele al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), Héctor Prado, al teléfono: 673-735-0831.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

> ¡Atención, raza!

La Dirección de Seguridad Pública en Guasave busca raza que quiera una chambita temporal, solo por la temporada decembrina, para que se aviente el jale de mantener bien checadita la zona comercial y evitar que se registren asaltos o robos. Con eso de que, pese a la pandemia, hay mucho alboroto en el centro, es necesario tener a gente caminando que vigile la seguridad. Si te interesa, puedes comunicarte con Miguel Ángel Martínez Catana, chaca de la corporación, al teléfono: 687-872-1232.

> Basurero clandestino

El director general de Obras y Servicios Públicos de Ahome, Rael Rivera Castro, anda en busca de personas que no le saquen a la recolecta de la basura en las faldas del cerro. Es que los vecinos de la colonia Las Malvinas, en Los Mochis, se quejan de que se ha convertido en un basurero, como también del lado del Oratorio Don Bosco y la UAdeO. Ya no saben a quién acudir pa que se atienda esa bronca de contaminación. Son años los que han pasado que no atienden nada de la colonia, ni la promesa que hizo el “presi” de pavimentarles una calle. Si conoce o le entra a la chamba para recolectar todo ese cochinero, llámele al director de Obras Públicas al teléfono 668-816-5006, pa que se pongan de acuerdo.

> Urge un tornillo

El pueblo mazatleco anda en una búsqueda desesperada por un tornillo, el que se le cayó al alcalde porteño cuando decidió lanzar la encuesta pa consultar si se hacía o no el Internacional Carnaval de Mazatlán en medio de una pandemia. Por lo que invitan a la persona que lo encuentre a que se comunique inmediatamente con el primer edil de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, al teléfono 669-915-8000.