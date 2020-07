Molestia por fuga de aguas negras

Constantes fugas de aguas negras que se registran por la calle Profesor José Ramón Díaz Franco de la colonia Arboledas en Culiacán causan mucha molestia, en especial a los vecinos, pues llevan semanas con la misma situación y pese a los reportes, las autoridades competentes no han hecho nada por dar una solución a la bronca; por ello los afectados hacen el llamado de atención al gerente de Servicios y Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán, Manuel Ochoa Salazar, para que de alguna manera intervenga en el problema y les den una solución inmediata. Si usted es de los afectados, haga su denuncia al “fon” (667) 785 0101.

> Urge poner orden

A Protección Civil que dirige en Mazatlán Eloy Ruiz Gastélum, le faltan elementos para mantener el orden sanitario en las playas. Con todo y la instalación de maderos para delimitar áreas y mantener la sana distancia, se nota un hacinamiento que pudiera facilitar el contagio de COVID-19. La situación podría agravarse hoy con la afluencia de más turistas que buscan descansar en las playas. Así que se necesitarán refuerzos. Si usted quiere ser voluntario, aquí le dejamos el teléfono para que les eche una llamada, tal vez le acepten el ofrecimiento: (669) 9801500.

> No más mentiras

Los vecinos del ejido Nuevo San Miguel, en el municipio de Ahome, andan todos quejumbrosos con la canción que hace varios ayeres hicieron famosa tríos como Los Tecolines o Los Panchos, la de “miénteme más, que me hace tu maldad feliiiiz”, y es que dicen que no quieren más mentiras y que pa’ nada los hace feliz la maldad de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), porque sienten que se burlan de ellos al afirmarles que se les acabaría el desabasto de agua, que la tendrían pa’ siempre, y esto no es cierto porque siguen careciendo del líquido. Oiga, por fa, échele el fonazo al chaca de la Junta, Aarón Blake, al (668) 8120404, pa’ que mejor se pongan las pilas y arreglen este asunto, ¡arre!

> Chamba para inspectores

La Dirección de Tránsito Municipal en Guasave busca raza que tenga motocicleta propia con su debido casco de protección y sepa sobre todo respetar el reglamento de vialidad, esto para que realice inspecciones y recorridos constantes por las carreteras vecinales para evitar que se sigan registrando accidentes, principalmente de motos, pues los conductores de las pequeñas unidades parecen no hacer caso. Si te interesa el trabajo, solo tienes que comunicarte con el director de la corporación, Manuel Blanco Moreno, al teléfono: (687) 872 18 18.

> ¿No tienes trabajo?

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM) tiene la solución para ti, pues está buscando personal que se aviente el jale de restaurar el servicio del agua potable, pues tal parece que los habitantes de la sindicatura de Cerro Agudo, perteneciente al Pueblo Mágico de Mocorito, ya se cansaron de estar batallando tanto con el vital líquido debido a que sufren escasez de agua, problema que es de todos los años y por más de que se les pide ayuda a las autoridades correspondientes para mejorar la calidad de este servicio, no hacen nada.

Si usted está interesado en esta chamba, comuníquese con el mero chaca de la Jmapan, el gerente Héctor Guadalupe Prado Ibarra, al 6737350831, pa’ que lo acomode.