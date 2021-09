Montañas de basura en Riberas de Tamazula

Quienes dicen estar olvidados por las autoridades municipales en cuanto al servicio de recolección de basura, son los habitantes del fraccionamiento Riberas de Tamazula, en Culiacán, ya que señalaron tener meses batallando con el servicio recolector de desechos, acumulándose montañas en las calles y banquetas, motivo por el que le hacen un llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, pues ya es mucho el tiempo y las denuncias que han realizado sin tener una respuesta favorable. Si usted es de la raza afectada, ponga la queja al “fon” 667-785-0101.

> Denuncia pública

Vecinos de diversos sectores de la ciudad de Guasave que se han visto afectados por la aparición de socavones, han optado por recurrir a los medios de comunicación para denunciar esas fallas, pues quieren que en esta Administración se les solucione ese tema, pues saben que los que lleguen en noviembre podrían llegar con otras prioridades y no atenderlos en lo que reste del año. Habría que marcar al teléfono 687-872-2452 para ver si el director de Obras Públicas, Mauricio López Parra, ya tiene alguna estrategia definida para dejar cubiertos y seguros esos socavones en los poco más de 30 días que les quedan como Gobierno.

> Urgen unas trocas todoterreno

Los vecinos de la comunidad La Constancia, en el municipio del El Fuerte, andan buscando unas trocas potentes 4x4 pa que puedan transitar sin preocupación por las calles enlodadas. Esta bronca siempre la han tenido, pero con las lluvias están peor. Nadie les ha podido resolver, ya que aseguran que ni el comisario, ni el Ayuntamiento han querido atender. Si sabe quien venda de estos todoterreno, hágale una llamada a la alcaldesa, Nubia Ramos, al teléfono 698-893-0320, pa ver si les compra una a cada uno o les manda camionadas de balaste pa remediar este problema.

> Ruta pa El Taballal

Si a usted le gustaría asistir a rutas, de esas donde la raza anda por caminos enlodados en carros 4x4, pero no tiene dinero para ir a Surutato, no se preocupe, en El Taballal, Salvador Alvarado, encontrará lo que busca. Nomás espere a que caiga una lloviznita, porque los caminos quedan llenos de charcos, que con el paso de los días se convierten en lodazales. A la raza de esa comunidad no le gusta tanto ese detalle, porque luego no encuentra por dónde pasar, ni chanza de irse a tomar un chesco porque la cosa es pareja, en todas las calles es la misma situación. La raza de allá le manda al mero mero de Obras y Servicios Públicos de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto Mata, a que se anime a darle una arregladita a las calles. Si usted quiere ayudarles con la petición, échele una llamadita al “fon” 673-732-0781.

> ¿Tienes grande méritos sociales?

Si usted conoce a un personaje con los méritos sociales para ser reconocido por los mazatlecos, hágale una propuesta al alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres. En días recientes, el cabildo del municipio porteño le cambió el nombre a la avenida bahía y le puso el del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel. El munícipe justificó el cambio y dijo que Ordaz Coppel es el mejor gobernador que ha tenido Sinaloa. Así que, si se anima, aquí le dejamos el teléfono del presidente municipal: 669-915-8021.