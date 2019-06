Muchos casos de diarrea en Hospital Pediátrico

El 40 por ciento de los casos que se están atendiendo en el Hospital Pediátrico son chamaquitos con enfermedades diarreicas y vómitos. Por eso, el dire del área de Urgencias del nosocomio, Eduardo Tostado, hizo un llamado a los padres a cuidar a los niños lactantes. Evitar darles agua de la llave y ante la presencia de chorrillo o guacareada, acuda con un pediatra inmediatamente. Si usted quiere informarse y saber cómo evitar que su hijo se enferme, llame al fon (667) 713 90 04, pa prevenirse.

> Thor les amuela las calles

En la ciudad de Los Mochis andan tras el mentado Thor, con todo y su martillo, pa decirle que así no se hacen las cosas, que no ande lanzando su herramienta a diestra y siniestra, porque de seguro que fue él quien provocó que se achatara un tramo de la calle Ignacio Zaragoza, además de la calle Cuauhtémoc y el callejón Tenochtitlán. Y luego deja tintineando a toda la raza que pasa en sus carros del sustazo que les pega cuando los agarra de sorpresa. Ahí si sabe dónde anda el superhéroe favorito de muchos, échele el fonazo al recién nombrado chaca de Obras Públicas del municipio de Ahome, José Carlos Grandío Navarro, al (668) 816 50 06, pa ver si él mismo le da el recado, o si de una vez hace el jale pa que la calle vuelva a estar al cien.

> Ponga a trabajar su don

¿Sientes que tienes el don de la limpieza y eres experto en dejar rechinando de limpios los lugares muy sucios? ¿Te urge ganarte un dinerito extra? ¡Esta es tu oportunidad! El Ayuntamiento de Guasave está buscando gente que se aviente la limpieza de los campos deportivos, así como el área de juegos de los múltiples parques coloniales de la ciudad, porque están hechos un total desorden. Interesados en el jale, deben comunicarse con el mero mero de Desarrollo Social, Gerardo Peñuelas, al teléfono (687) 871 87 89.

> Que hagan bien su chamba

Urgen unos cursos de actualización pa’l gremio ganadero en Angostura, donde se les explique la importancia de trasladar los hatos con su respectiva guía, ya que esa tarea la están haciendo a la brava sin conocer las condiciones en que van los animales. Por ello, se busca que se pongan al corriente y tomen en cuenta que las cosas se deben hacer bien. Si te interesa impartir el curso o sabes de alguien que pueda aventárselo, márcale a la presidenta de la Asociación Ganadera Local, Maricela García, al (697) 734 00 81.

> Taxistas rojos vs. taxistas verdes

En el municipio de Rosario los taxistas rojos andan bien enojados porque de tres años para acá empezaron a ver en las calles taxis nuevos o verdes, como ellos los conocen. Lo que los chafiretes ignoran es cómo le hicieron para conseguir los permisos, porque según dicen, el documento cuesta mucho dinero y no es sencillo conseguirlos. Ante la competencia desleal, ayer realizaron una manifestación en la plazuela, en la que pidieron hablar con el gobernador Quirino Ordaz y el secre de Gobierno pa que les expliquen qué está pasando con el transporte en el municipio. Seguramente, el director de Vialidad y Transporte en el estado, Feliciano Valle Sandoval, también tiene mucho que explicar, así que no estará de más que le marquen al (667) 758 70 00, pa que suelte la sopa.