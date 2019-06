Muchos enfermos, pocos medicamentos

Donde continúa el desabasto de medicamentos es en el Seguro Popular, según dijo la dire Rosa Elena Millán. Se están quedando cortos con el surtido de medicinas en las farmacias y los pacientes necesitan soluciones precisas, por lo que está en proceso un encargo de fármacos en el que se invirtieron 30 millones de pesos por parte del Seguro, pa hacer la compra directa y así tardar lo menos posible. Si usted está pasando por una enfermedad y la medicina que necesita no está disponible, manténgase al pendiente de este caso pa que sea de los primeros a los que les surtan el medicamento cuando les llegue. Pa que no se le pase la llegada de los codiciados medicamentos, esté preguntando al fon (667) 760 46 10.

> Rezos a Tláloc

La raza de La Bolsa de Tosalibampo 2, en el municipio de Ahome, anda en busca de fieles creyentes del dios Tláloc pa que se aviente unos buenos rezos y les caiga una lluviecita que les dé agua, pues desde hace rato que no tienen nada del vital líquido, porque el agua potable no sube hasta sus llaves, y aunque le han echado el grito a la Japama, esta nomás no resuelve. Si usted sabe de unos buenos rezos y súplicas para el dios de la lluvia, haga el favor de echarle el telefonazo al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome, Guillermo Blake, al (668) 812 04 04.

> ¿Centro cultural o salón de eventos?

Donde no pueden hacer ningún evento porque de plano el aire no sirve es en el Auditorio Héroes de Sinaloa, en Guasave, y andan dejando que la raza contrate el centro cultural pa cualquier cosa, lo que está dañando el lugar poco a poco. ¡Nomás falta que lo renten pa piñatas! Mientras, este recinto sigue decayendo, y pa prueba de esto, nomás hay que fijarse en los sanitarios, donde varios están averiados, pero como no dan luz verde pa que se arreglen, se recurre a llenar cubetas pa que le bajen. Ahí si está por graduársele algún chamaco, llame a Angelina Morales León, tesorera municipal, al (687) 871 87 02, pa ver si se lo rentan.

> Raza devota

La raza de la calle Cuquita Velázquez y los dueños de las góndolas andan buscando personas de fe pa que les ayuden a pedir a San Isidro Labrador que retrase un poco las lluvias en lo que piensa qué hacer el chaca del municipio de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, con el tema del camino alterno. Si es bueno pa la rezada, écheles un grito o llámeles al fon (673) 735 02 75, pa ofrecer sus servicios, que bien que les urgen.

> Al rescate de la historia

Si usted anda sin trabajo y es muy bueno pa eso de la organización de documentos, vaya coordinándose con el Ayuntamiento de Rosario. Pues en su reciente visita a la entidad, la primera dama del país, Beatriz Gutiérrez Müller, anunció que se hará el rescate de los archivos históricos de ese municipio. Así que, si se anima, aquí le dejamos el teléfono del alcalde, Manuel Antonio Pineda, pa que se apunte a la chamba al (694) 952 04 10.