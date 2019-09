Nada detendrá las fiestas por la Independencia

No hay nada que detenga las fiestas patrias pachanga de la Independencia, ya que, por ley, el Gobierno del Estado está obligado a honrar los símbolos patrios y a realizar festejos. Y ante el llamado a no acudir al Grito que circuló en redes sociales, en protesta por la muerte de la joven Alejandra durante las inundaciones, además de la exigencia de suspender las presentaciones de artistas pa dedicar el dinero en obras del drenaje pluvial, el secre general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, dijo que serán respetuosos ante cualquier manifestación, pero que cuidarán que los festejos se desarrollen conforme a lo programado. Así que ya sabe, el grito se realizará y no habrá quién los detenga. Si quiere reclamar, llame al fon (667) 758 72 00.

> Agua sucia

En la sindicatura de El Carrizo, Ahome, la gente anda buscando por todos lados cómo le hacían en la antigüedad pa filtrar el agua y hacerla potable, porque dicen que de plano los de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome se pasan de lanza con ellos por el cochinero de agua que les llega, toda achocolatada, aparte de que la reciben cuando a la Junta le da la gana distribuirla en la comarca. Ahí si usted sabe qué onda con este método, échele el fonazo al chaca de la Japama, Aarón Guillermo Blake Serrano, al (668) 812 04 04, pa que vaya él personalmente y pase la información a los carricences.

> Chamba de bacheador

La dirección de Obras Públicas en Guasave está buscando con desesperación raza que se aviente el jale de bachear las calles de las colonias y una que otra de la ciudad, aunque sea pa que las denuncias por el pésimo estado de las rúas dejen de saturar al personal. Si te interesa el trabajo, solo tienes que echarle la llamada al mero mero, Mauricio López Parra, al teléfono (687) 871 87 02, y tu contratación se dará de forma inmediata.

> Echando aguas

Urgen los servicios de un par de “viene viene”, pa que se vayan a echar aguas a los carros que circulan de norte a sur sobre la avenida Gabriel Leyva, en Guamúchil Viejo, pues ya tiene rato que en la zona de La Cuchilla se hizo un hoyo que ahora está enorme, hondo y abarca media calle, por lo que los automovilistas tienen que sacarle la vuelta por el otro carril con el riesgo de darse en la torre con las naves que vayan en dirección opuesta, y nomás no se ve pa cuándo se vaya a reparar la calle. Si te interesa la chamba, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.

> Fuga desatendida

Los vecinos del fraccionamiento Los Ángeles, en Mazatlán, tienen dos meses soportando la peste del drenaje debido a una fuga de aguas negras, y señalan que ya han levantado el reporte ante la Jumapam, pero hasta el momento no han acudido a solucionar el problema. Lo peor es que esto el tufo se ha vuelto insoportable y se llenó de moscos y gusanos por el calor. Por eso, hacen un llamado al gerente de la Jumapam, Ismael Tiznado, pa que mueva a sus muchachos a la calle Alamito y Santa Laura, y hagan una limpieza en la zona, porque la salud de los habitantes está de por medio. La gente no tarda en marcarle al (669) 915 70 00, pa recordarle.