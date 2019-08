Nadie quiere donar una lanita al alcalde

Ahora sí que nos tocó bailar con la más fea, pues al parecer el Gobierno de Culiacán se encuentra en graves problemas de lana, ya que ni si quiera tienen dinero pa comprar pintura pa’l Puente Negro, uno de los íconos de la capirucha. La directora de Turismo de Culiacán, Alma Patricia Elenes Bernal, dijo que el proyecto va lento, pues no hay empresarios que quieran soltar una limosnita pa el Gobierno de Jesús Estrada Ferreiro, mismo que en varias ocasiones ha declarado en contra de ellos, incluso hasta les ha retirado estímulos fiscales. Vaya usted a saber si es por venganza o simplemente falta de interés, pero si usted sabe de alguien que quiera aportar, dígale que llame al fon (667) 715 23 56.

> Por si no entienden español

En el fraccionamiento Álamos Country de la ciudad de Los Mochis andan con todo buscando un traductor pa poner letreros en hartos idiomas en un área verde del sector con la leyenda: “esta área es pa’l recreo de todos, no pa que tire su basurero”. Y es que alegan que ya no saben en qué idioma decirles a los que tiran su cochinero, pa que se devuelvan a sus cantones con sus bolsas y esperen a que pase el camión recolector, que de hecho pasa con regularidad. Ahí si puede o si usted le sabe a eso de los idiomas, échele el fonazo al chaca de Seguridad Pública Municipal, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, al (668) 815 27 36, pa que lo oriente de dónde van a ir colocados los letreros, al fin y al cabo es una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno tirar la basura donde a uno se le pegue su regalada gana, ¿qué no?

> Ventaneados

Mientras el dire del Hospital General en Guasave, Jesús Antonio López Rodríguez, le mostraba a la gente del Patronato del nosocomio y funcionarios del Gobierno municipal las deficiencias que existen ahí, el familiar de un paciente los enfrentó y les dijo que en lugar de andar mostrando los rincones del hospital, se pusieran a gestionar la contratación de personal pa’l área de terapia intensiva. Si usted conoce a algún psicólogo, dígale que llame al fon (687) 871 41 97, pa que lo comuniquen con el dire, quien seguramente necesita una sesión, luego de la exhibida que les dieron.

> Gran oportunidad pa mecánico

Si le sabes a la mecánica y andas sin chamba, lánzate de volada al fraccionamiento Valle Bonito, en la ciudad de Guamúchil, donde podrás armarla con un tallercito modesto, de pérdida en lo que termina la temporada de lluvias. Y es que la raza del sector dice que traen un broncón porque hay calles que están llenas de baches y aparte se inundan cuando llueve, lo que no deja ver a los automovilistas dónde están los hoyos y caen en ellos, lo que a veces les provoca daños en sus naves. Si te interesa el jale, márcale al director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.

> La producción de camarón peligra

El próximo 24 de septiembre se levanta la veda del camarón en los esteros del sur del estado, pero las expectativas de los pescadores no son muy alentadoras, pues mientras el camarón comienza a desarrollarse, los depredadores hacen de las suyas. La denuncia del saqueo de camarón ha trascendido, sin embargo, la vigilancia es escasa, y eso podría poner en riesgo la temporada. El encargado de la Inspección y Vigilancia en los mares, Héctor Mucharraz Brambilla, ha brillado por su ausencia y los pescadores no tardan en marcar al 01 800 667 4022, pa saber si los apoyará en lo que resta de la veda o dejará que los changueros acaben con el codiciado producto marino.