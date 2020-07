Ni las luces del carro recolector de basura

Quienes manifestaron vivir en el olvido por parte de las autoridades fueron los habitantes de la colonia Riveras de Tamazula, pues ya son más de tres semanas que esperan el servicio de recolección de basura y no acude a retirar los montones de basura acumulados por las calles del sector. Los afectados señalan que este tipo de problema no es reciente, pues en otras ocasiones también se ha dado, por lo que ya no saben qué hacer para que las autoridades den una solución inmediata al conflicto. Ante ello, le hacen el llamado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que dé indicaciones al área de Servicios y Obras Públicas y solucionen la bronca. Si usted vive el mismo problema y quiere denunciar llame al “fon” (667) 185 01 01.

>Pastilla para la memoria. Alguien va a tener que darle unas pastillas para la memoria al presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Al munícipe parece que ya se le ha olvidado que debe ofrecer una disculpa pública a la síndica procuradora del Ayuntamiento, Elsa Isela Bojórquez Mascareño. La Fiscalía Estatal Electoral dictaminó que la funcionaria ha sufrido hostigamiento laboral y violencia política por parte del alcalde, pero pasan las sesiones de cabildo sin que se dé cumplimiento a la recomendación. Si usted tiene por ahí un suplemento bueno para la memoria, por favor llámele al presidente y recomiéndeselo. Aquí le dejamos su teléfono para que le llame: (669) 9801500.

>Urgen motobombas. Se solicitan unas motobombas para instalarlas en las viviendas del fraccionamiento Las Torres, en Guamúchil, y así los vecinos puedan jalar el agua con buena presión para que les llegue sin broncas a sus tinacos, pues señalan que el servicio es muy deficiente y solo les llega un chorrito que no les abastece mucho. Si sabes dónde conseguir unas buenas motobombas, échale una llamadita al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, al (673) 73 2 02 29.

>Cuando no les llueve les llovizna. Los que viven por el lado del fraccionamiento Urbivilla del Bosque, en Los Mochis, quieren ver cómo le pueden hacer pa’ que la comuna ahomense los voltee a ver y les arregle el montón de desperfectos públicos que tienen y que nomás no le dan buen aspecto al lugar, pero tampoco una vida de calidad a los colonos, y es que cuando no es el drenaje, el agua, el basurero y los árboles que parece que les dieron pedigrí pa’ que crecieran hasta donde quisieran, sin que nadie les dé una podada. Oiga, cuando pueda, pero si es pronto, mejor, háblele al alcalde Billy Chapman al 6688164009, pa’ que sea usted el bueno y le pase el recado de los urbivillabosquenses, y que él se jale mínimo a los de Servicios Públicos Municipales y a los de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado pa’ que les arreglen estos líos. ¿Qué dice?

>Chamba para veladores. La Dirección de Seguridad Pública Municipal en Guasave busca veladores y no precisamente para trabajar en el turno nocturno, sino a toda hora del día, pues con eso de que la raza sigue de desentendida y se mete a la playa con todo y sus naves, se necesita más personal, sobre todo los fines de semana. Si te interesa el trabajo, que además te permitirá disfrutar del hermoso paisaje de Las Glorias, solo tienes que comunicarte con el chaca de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono (687) 872 12 32.