Ni las luces del carro de basura en Los Lirios

Quienes manifestaron mantener broncas con el servicio de recolección de basura, son los vecinos del fraccionamiento Los Lirios, en Culiacán, pues ahora ya tienen una semana que el carro recolector ni sus luces por el sector, y los montones de basura y peste no dejan vivir con tranquilidad a la raza. Ante ello, le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, para que dé la instrucción de brindar el servicio adecuadamente. Si usted es de los que resulta afectados o vive algo similar y quiere denunciar, llame al “fon” (667) 785-0101.

> Se buscan pipas

Atención, raza, si usted está en busca de una buena chamba, esta es su oportunidad, pues lo único que tiene que hacer es conseguir pipas pa que se avienten el jale de llevarles agua a los habitantes de Angostura, ya que, por los bajos niveles del vital líquido, se la están viendo en aprietos. La paramunicipal de la Jumapaang necesita de raza que sea chambeadora y que le gusta el jale. Si usted está interesado o sabe dónde conseguir pipas pa llevarles agua a los angosturenses, haga el favor de comunicarse con el mero de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Rogelio Camargo Gutiérrez, al 697-734-0722.

> En total olvido

Los vecinos del ejido Rosendo G. Castro le hacen un llamado a las autoridades, en especial al director de Obras y Servicios Públicos del municipio de Ahome, Rael Rivera Castro, pues comentan que viven en el olvido por los servicios públicos, además de tener un sinfín de broncas, como alumbrado público y la recolección de basura. Pero, en especial, necesitan una obra para desaguar los charcos en tiempo de lluvias, pues se les inundan siempre sus casas y pierden muchas de sus pertenencias. Si usted también quiere denunciar porque se ha visto afectado, hágale una llamada al “fon” 668-816-5006 y pídale que les eche la mano con esta bronca, ¡urge!

> Le mandan decir

El candidato a la alcaldía de Guasave por el Partido Encuentro Solidario, Rosario Antonio Ramírez, denunció públicamente que en el Gobierno municipal andaban infringiendo la ley porque, a pesar de ser tiempos electorales, no se dejaba de hacer obra pública, a pesar de estar prohibido. Pero rápido le contestaron y le dijeron que, antes de hablar, se pusiera a estudiar la ley, ya que la realización de obras nunca ha sido un impedimento en estas fechas, pues lo único que no se les permite es difundir lo que se hace, pero no pueden dejar de chambear, ya que los contratos tienen fecha de inicio y culminación, y se tienen que apegar a ello. Le pidieron al candidato que marque al número 687-872-2452, donde el director de Obras Públicas, Mauricio López Parra, le explicará con detalles dicha situación.

> Montañas de basura

Alguien le está mintiendo al flamante director de Servicios Públicos de Mazatlán, Manuel Luis Morales, o, de plano, este no se ha dado un paseo por las colonias populares de Mazatlán. Y es que, aun y cuando en las calles y avenidas, lo mismo de fraccionamientos como de colonias, los cerros de basura se acumulan, el funcionario insiste en que no hay ninguna falla en el servicio y todo es provocado por vecinos inconscientes que sacan a las calles la basura en días que no hay recolección. Así que, si se anima, aquí le dejamos el teléfono de su oficina para que le dé un reporte real de la situación que hay en Mazatlán: 915-80-09.