Ni las luces del carro recolector de basura

Vecinos de Infonavit Cañadas hacen el llamado al gerente del área de Servicios y Obras Públicas en Culiacán, Manuel Ochoa Salazar, pues señalaron que la falla constante del servicio recolector de basura les ha venido a afectar desde hace más de una semana, y se siguen acumulando montañas de desechos, por lo que le piden al encargado del área que se ponga las pilas y den solución a la bronca que atenta contra la salud de la raza. Si usted es de los vecinos afectados y quiere llegar a un acuerdo de solución con las autoridades, llame al “fon” (667) 785-0101.

> Ganaderos buscan un santo milagroso

Se busca un santo milagroso para rezarle con fervor entre los ganaderos del municipio de Mocorito, ya que su líder señala que el Gobierno los ha dejado en el olvido y los apoyos no terminan de llegar, lo que los ha hecho sufrir las de Caín, y de manera muy ajustada han ido sacando adelante su chamba. Si conoces un santito milagroso, márcale al mero mero de la Asociación Ganadera Local de Mocorito, Leonel Bojórquez, al (673) 735-0055.

> Urge una manita de gato

Por allá por la Insurgentes, en Ahome, lo que no aguantan es verse tan feos y viejos como colonia, y es que alegan que está bien el encaje, pero que no sea tan ancho porque, de plano, la comuna no hace ni tantito por mejorar la imagen de uno de los sectores más antiguos, ya que hay basura por todos los rincones, los baldíos están como pa llorar y la inseguridad que hay alrededor de estos es el pan de cada día pa los habitantes. Ahí si puede, de favor, échele una llamada al mero alcalde Billy Chapman, al (668) 816-4009, pa que ponga orden y mande a su gente a hacer su jale al sector. ¡Urge!

> Chamba para albañiles

La dirección de Obras Públicas en Guasave tiene empleos vacantes para albañiles o personas que le entiendan a eso del nivelado de calles, para que se avienten el jale de darle una manita de gato a las rúas de algunas comunidades y colonias en donde la raza está pegando el grito en el cielo pues, debido a los desniveles, el agua de las lluvias se estancan en algunos puntos y dificulta la circulación. Si te interesa el trabajo, échale la llamada a Mauricio López Parra, chaca de la dirección, al teléfono: (687) 871-8702.

> ¡Atención, músicos!

Si usted tiene una banda de música o es integrante de algún grupo musical, vaya acercándose al Ayuntamiento de Mazatlán para gestionar apoyos. Al parecer la crisis para el sector de los filarmónicos va para largo, pues el Ayuntamiento planea suspender la organización de las fiestas patrias y hasta el Carnaval, y no hay facha aún para permitir la realización de fiestas en la Perla del Pacífico. Aquí le dejamos el teléfono del alcalde, Guillermo Benítez, para que le explique la situación en la que se encuentra: (669) 915-7000.