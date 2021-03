Ni las luces del carro recolector de basura

Quienes señalan vivir olvidados por las autoridades en cuanto al servicio de recolección de basura son los habitantes del fraccionamiento Riveras de Tamazula en Culiacán, ya que señalan tener meses batallando con dicho servicio. Los afectados le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, para que los apoye ya que están cansados de vivir en la misma situación y las montañas de basura son una contaminación en el sector. Si usted vive la misma situación ponga su denuncia al “fon” (667) 785 0101.

>Fuga de agua

En la colonia Insurgentes de la ciudad de Los Mochis necesitan un poco de esencia de consciencia pa’ írsela a dar a los de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) y que se la pongan, pa’ ver si así van a la esquina de las calles 2 de Abril y Allende a arreglar una fuga de agua potable que tiene días de estar tire y tire sin que se apersonen los chalanes a solucionar el lío. Ahí si sabe dónde la venden o la regalan, por fa, háblele al chaca de la junta, Hernán Medina, al 6688120404, pa’ que mande por ella, la abra en las oficinas y se esparza el olor pa’ todos lados pa’ que finalmente se haga la machaca en estos tiempos de sequía que hay en todo el estado, ¡urge!

>Seguridad en la playa Las Glorias

Urge raza que se integre a las filas de Seguridad Pública Municipal en Guasave y que no tengan problema con estar todo el día en playa Las Glorias, brindando seguridad a quienes acuden a pasarla bien y poniéndole alto a la chaviza que se aloca en las motos y camionetas pa’ evitar accidentes, pero también para mantener en orden todo y que esta Semana Santa sí haya acceso a la playa. Si te interesa el jale échale el fonazo al chaca de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono 687 872 12 32.

>Urge agenda y una pluma de buena tinta

Se busca una agenda y una pluma de buena tinta que no se borre, para anotar en una lista los nombres de las comunidades de Angostura que se encuentran con rezago en obras y servicios, pues solamente en el Cerro Segundo, la raza dice que hace meses no ven ni una máquina por el rumbo, a pesar que a las calles les hace falta su raspadita, aparte que nomás escuchan que en otras localidades construyen parques y con ellos nomás no hacen nada. Si sabes dónde conseguir la agenda y la pluma, márcale a la directora de Obras y Servicios Públicos, Elizabeth Osuna, al “fon” 697 734 00 40.

>Pastillita vale todo

¿Eres de las personas que se estresan por todo, de las que les preocupa demasiado el trabajo o de las que cualquier cosa le inquieta? Si tu respuesta es sí a cualquiera de estas preguntas, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán pone a la venta una efectiva pastilla que te hará pasar mejor el rato: la poderosa vale todo. Para muestra de que esta funciona, es la forma en que han tomado los reportes de vecinos de la avenida Internacional, a la altura de la colonia Rubén Jaramillo, pues por más que han reportado dos alcantarillas que tienen más de 6 días brotando aguas negras, la paramunicipal nomás no hace nada por reparar el desperfecto y acabar con los malos olores. Si tú como ellos quieres andar tranquilo y que todo se te resbale, puedes solicitar la pastilla al teléfono 669 915 70 00, con el gerente general de la Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez.