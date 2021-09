Ni las luces del carro recolector de basura

Quienes manifestaron estar cansados de la falla de servicio de recolección de basura, son los vecinos del sector Barrancos, en Culiacán, pues señalaron que desde antes de la tormenta ya tenían más dos semanas sin el servicio, situación que los tiene viviendo bajo la peste y contaminación por montos de desechos. Los afectados le hacen el llamado al alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, para que los apoye en la situación y les den pronta solución a la bronca. Si usted es parte de los afectados y quiere denunciar, llame al “fon” (667) 785-0101.

> Mosquitos al acecho

La Dirección de Salud Municipal en Guasave busca alguna empresa que distribuya repelente de mosquitos, que sea de buena calidad, efectivo y duradero, además de económico, pues con eso de que la raza de los campos pesqueros y otras comunidades se quejan constantemente por tener mucha presencia de los insectos, se distribuirá este producto en cada una de las viviendas para mitigar, aunque sea un poco, la molestia. Si te interesa hacer la venta, puedes comunicarte directamente con Sergio García, titular de la dirección, al teléfono 687-871-8706.

> ¡Atención, raza!

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán anda en busca de raza que le quiera entrar a la chamba, pues urge reparar el canal de agua que alimenta a la potabilizadora Los Horcones, ya que desde hace alrededor de cinco días la mayor parte de los porteños no cuenta con el vital líquido, problema que la paramunicipal quiere resolver lo más pronto posible, por lo que pide a los interesados no rajarse al trabajar día y noche pa restablecer el servicio lo más pronto posible y luego la raza no salga con que no tienen agua, pero bien que les llega el recibo. Interesados, favor de comunicarse al 669-915-7000, con Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, dire de la Jumapam.

> Herbolaria

Los que andan bien preocupados porque ya se les acaba el tiempo y las energías nomás no les llegan, es a los regidores de Salvador Alvarado. Y es que nomas no se vieron animados en los tres años y por lo menos en estos dos meses que les quedan quieren ponerse las pilas. Si usted es de los naturalistas y ha puesto a prueba la herbolaria, llámele a la edil, que anda queriendo poner el ejemplo con firmeza y energía, aunque sea en las últimas sesiones de cabildo, Diana Chimal, y ella le comprará buen menjurje, ya sea de cúrcuma, romero, guaraná u otros. Échele el fonazo al 673-732-2770 y dele una buena oferta.

> ¿Dónde quedó el instructivo?

Vecinos del fraccionamiento Las Mañanitas, en la ciudad de Los Mochis, ya batieron todos los cajones porque no encuentran el instructivo pa’prender cómo se enciende el cárcamo. Al parecer, al encargado de esta función se le olvida encenderlo antes de que se empiecen a inundar, como pasó en esta ocasiones con la lluvia de Nora. Tarda mucho en ponerlo a funcionar cuando ya tienen el agua dentro de las casas. Si usted conoce el funcionamiento o tiene un instructivo pa saberlo manejar, compártalo con el chaca de la Junta de Agua Potable y Alcantarilla de Ahome (Japama), Hernán Medina, pa que instruya al encargado de esta obra hidráulica y, de paso, échele la llamada al teléfono 668-812-0404, pa recordarles que lo enciendan.