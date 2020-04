No hay pa la gota, aún menos pa los salarios

Quienes hacen un llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel son los concesionarios del transporte público, pues señalan que ante la emergencia sanitaria no están sacando ni para el diésel, y si el gobernador no les apoya con el diésel, no podrán seguir prestando el servicio. Los afectados señalan que no están sacando pa los gastos de las unidades ni pa’l sueldo de los choferes. Los camiones andan casi vacíos y los conductores se exponen a los contagios. Por esta razón, piden a los usuarios que se protejan al subir a las unidades pa que también protejan a los conductores. Si usted tiene una idea pa solucionar esto, llame al góber al fon (667) 758 7000.

> Se olvidan de los ejidos

En el ejido 5 de Mayo quieren saber qué está pasando con la inspección en el municipio de Ahome, porque mientras en la ciudad de Los Mochis andan bien al tiro los tránsitos, sacando cuanto carro destartalado ven que afecta el paso peatonal, en el 5 de Mayo un yonque tiene invadida la banqueta, pero no nomás eso, sino que también parte del camellón del bulevar por donde está. Ahí si puede, porfa, échele el fonazo al mero mero de los tránsitos, Javier López Tostado, al (668) 817 1130, pa que él y su gente se den el rol por el 5 de Mayo, y de una vez, a ver si pone orden en este lío.

> Reciben donaciones

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave estará realizando una colecta —eso sí, con las debidas medidas de protección— pa recaudar fondos y realizar reparaciones, pues ante la situación crítica que se tiene, financieramente hablando, les es imposible aventarse obras urgentes pa la ciudadanía. Si quieres realizar algún aporte económico y no puedes acudir a las oficinas, o bien, no puedes hacer el depósito, puedes comunicarte directamente con la gerente general de Jumapag, Nubia Puentes Llanos, al teléfono (687) 871 1857, pa que envíe a alguien hasta la puerta de tu domicilio.

> Se buscan exterminadores

La raza de la comunidad La Escalera, en Salvador Alvarado, anda en busca de unos buenos exterminadores pa que eliminen al mosquero que no deja en paz a la raza, pues desde hace días que se están sintiendo mas bravos, y el miedo va en aumento por el famoso dengue. Si te interesa la chamba o sabes dónde conseguir un buen exterminador, haga el favor de echarle el fonazo al jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velazco Zayas, al (673) 732 9433, pa que se pongan de acuerdo.

> Pida su permiso

Si usted es uno de esos vendedores que viajan por los municipios pa ofertar sus productos, vaya pidiendo al alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda, un permiso pa seguir trabajando. El munícipe planea prohibir la entrada a los camiones foráneos, con todo y que en el municipio solo se reporta un caso confirmado de COVID-19. Así que no lo vayan a dejar sin trabajo en medio de esta emergencia. Aquí le dejamos el teléfono (694) 952 0410, pa que haga contacto con él.