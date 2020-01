No paran las fallas en la Chayo Uzárraga

Quienes señalan vivir a la buena de Dios son los habitantes de la colonia Rosario Uzárraga, en Culiacán, esto después de señalar que son constantes las fallas en los servicios públicos, sobre todo la falta de lámparas luminarias pa la iluminación de las calles. Ante esto, los afectados hacen un llamado al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pa que les eche la mano con el problema, pues ya llevan varios meses batallando con esto y, pese a las constantes denuncias, son ignorados, por lo que piden soluciones inmediatas. Si usted es de las familias que resultan afectadas por la falta de alumbrado público en el sector y quiere buscar una solución, llame al fon (667) 785 0101.

> Esperando el cambio de suerte

La raza de Guacaporito, de la sindicatura de Higuera de Zaragoza en el municipio de Ahome, quiere saber cuáles son las metas que se trazó Obras Públicas pa este primer semestre del año, pa saber si los tomaron en cuenta. Y es que a varios guacaporitenses les salió el monito en la rosca del 6 de enero, y como dicen que es de buena suerte, pos quieren ver si significa que ahora sí se les va a hacer que les arreglen el cochinero de calles que tienen, porque de plano no se puede ni caminar por ellas, menos meter un patas de hule, ¡se queda atorado con todo y gente! Si puede, porfa, échele el fonazo al chaca de Obras Públicas en Ahome, José Carlos Grandío Navarro, al (668) 816 5006, pa que le diga de este rollo y ver si presenta el programa de rehabilitación de calles en esta comunidad.

> Chambita como agente de la seguridad

La dirección de Seguridad Pública Municipal en Guasave está solicitando personal que no tenga problemas de horario y no le tema a la delincuencia, esto pa que se aviente el jale de hacer recorridos de vigilancia en los fraccionamientos Santa Fe y Santa María, en la zona poniente de la ciudad, pues los vecinos dicen que ya no aguantan a los amantes de lo ajeno. Si te interesa la chamba, échale la llamada al mero mero de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, al (687) 872 1232.

> Vigilancia en el campo

El chaca de los azules de Seguridad Pública en Angostura anda apurado queriendo completar el cuadro de agentes. Y es que, cuando no es por un lado, es por el otro, pero siempre le surgen situaciones, tanto que ya aparecieron las quejas de los productores por el robo hormiga, pero no solo de garbanzo, sino hasta de elotes. Si te interesa echarle una manita en la vigilancia, llámele a Sergio Lagunes al fon (697) 734 0033, y dígale que se suma al apoyo de vigilancia.

> No le queda de otra que pagar

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, va a necesitar mucho dinero este año pa poder cubrir los 141 millones de pesos que el Ayuntamiento debe de pagar a la empresa Nafta, la cual ganó un litigio por la clausura de un proyecto de gasolinera. El munícipe no quiere cubrir ese cobro, pero los que entienden de leyes advierten que al Ayuntamiento no le queda otra opción. Así que, si sabe de alguien que dé créditos a módicos pagos, por favor llámele al alcalde pa que se lo recomiende al (669) 915 8000.