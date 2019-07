No se dan abasto con tanta falla en la ciudad

Los de Servicios y Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán ya no aguantan tanta denuncia ciudadana que reciben, pues no pueden abarcarlo todo y aún hay canales y arroyos que no han sido supervisados y limpios pa que estén listos a la llegada de las lluvias. Por ello, el subgerente de la dependencia, Rodolfo Audelo Avilés, tendrá que solicitar más personal de confianza pa que se haga el trabajo como es debido. Si usted se siente preparado pa obtener el puesto y apoyar en la causa por el bien de la ciudadanía, llame al fon (667) 758 01 01.

> Evitando accidentes

Los ahomenses andan todos alebrestados buscando por todos lados alarmas que suenen bien machín en cuanto sientan que se están tambaleando las cosas por la calle, pa que peatones y choferes tengan chance de ponerse a salvo y no pase lo que hace días le ocurrió a una mujer, a quien le cayó encima un señalamiento de lámina, de esos que van a un lado de los semáforos, y le rajó la chompa, luego tuvieron que llevarla a un hospital pa que la atendieran. Ahí si sabe qué rollo con estas alarmas, échele el fonazo al chaca de Protección Civil de Ahome, Salvador Lamphar, al (668) 816 38 12, pa que se lance por unas en lo que se ponen a checar el resto de las señales que cuelgan de los semáforos. ¡Urge!

> Se ponen rudos

Ya va siendo hora de que en la Dirección de Ecología, en Guasave, se pongan las pilas y le den un “hasta aquí” al problema de la quema de soca, pero también al de basura, pues esos malos hábitos dañan de manera importante el medio ambiente, y como las sanciones brillan por su ausencia, pues la cosa nomás no mejora. Para echarle la mano a Felipe Ruiz Moreno, titular de Ecología, cualquiera que detecte a raza quemando soca o basura, que le hable al (687) 120 27 07, pa que tome cartas en el asunto.

> Reubicación de oficinas

Se buscan locales céntricos en el Pueblo Mágico de Mocorito en donde se puedan reubicar las oficinas de la Dirección de Turismo, ya que donde están actualmente es un sitio muy escondido pa la raza, principalmente pa quienes no son de ahí, por lo que buscan estar a la vista de todos por si se les ofrece algo. Si tienes un lugar disponible, márcale al dire de Turismo, José José Norzagaray, al fon (673) 735 02 92.

> Enojados y sin agua

Si usted vende cubetas u otro tipo de artículos que sirvan pa juntar agua, quizá sea el momento pa que haga algo de dinero extra. Puede llamar al gerente de la Junta de Agua Potable de Mazatlán, Ismael Tiznado, pa que se los compre y los reparta entre los habitantes de las invasiones. Quizá así les puedan bajar el enojo que traen por las fallas en el suministro del agua potable. Y más porque el funcionario ya anunció que será hasta la semana próxima cuando las fallas quedarán resueltas. Aquí le dejamos su teléfono por si se anima: (669) 967 07 57.