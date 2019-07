Nomás están dioquis los baños en la plazuela

A los que dejaron sin el servicio de baño público fue a los que pasan o trabajan en la plazuela Obregón, en Culiacán, pues ya tiene varias semanas que cerraron los sanitarios, y ahora sí que no hay dónde vayan a hacer sus necesidades las personas, además de que esta resultando un gasto inútil pa’l Ayuntamiento, pues de qué sirve que estén ahí, si no funcionan. Si usted pasa a diario por ahí y siente que le van a dar ganas, procure hacer antes de pasar por la plazuela, pues ahí si que no tendrá en dónde. Ahora que si quiere que los arreglen, llame al (667) 715 92 63, y arrégleselas con las autoridades del municipio.

> Requieren a las Tortugas Ninja

En el ejido Las Tortuguitas, en Ahome, quieren saber cómo se le hace pa que se apersonen y se queden a vivir en el lugar las Tortugas Ninja, pa que los de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) vean que las tortugas le meten enjundia a arreglar una fuga de agua potable que tiene como dos años tirándose, no que así, alegan que por más que pasan el reporte, no les hacen caso. ¿Acaso creerán en la Japama que, como es en Las Tortuguitas, todo tiene que ir retelento? Mientras se aclara esta duda, si puede, échele el fonazo al mero mero de la Junta, Aarón Blake Serrano, al (668) 812 04 04, pa ver si él sabe dónde andan y las lleva. Y ya de paso, que lleve unos cuantos chalanes pa que vean el movimiento. ¡Urge!

> Brigada contra los mosquitos

La Jurisdicción Sanitaria Número Dos está solicitando voluntarios pa que se unan a la nueva brigada contra el mosco del dengue en Guasave, pues ante la negativa persistente de algunas amas de casa en cuanto a echar una buena limpiada en los patios, se necesita erradicar al mosco de la manera convencional: matándolos manualmente. Pa ello es necesario que el brigadista se arme de herramientas como los clásicos matamoscas, periódicos, revistas y hasta las novedosas raquetas eléctricas. Quien esté interesado, favor de comunicarse con Silvia María Preciado, chaca de la Jurisdicción, o echar la llamada al (687) 872 03 68, pa mayor información.

> Atascados en el lodo

Urgen vehículos todo terreno pa que la raza de la colonia 5 de Febrero, en la ciudad de Guamúchil, pueda salir de sus casas tranquilamente ahora que ya comenzaron las aguas. Y es que dicen que las calles se ponen todititas feas, pues el lodazal es inmenso nomás cae una lluvia fuerte y le batallan pa poder salir. Si sabes dónde conseguir los vehículos, márcale al director de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38, mientras le dan una chaineada a las calles.

> Sin solución el desabasto

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, volvió a repartir culpas pa justificar las fallas de la Jumapam al llevar agua a las colonias y pueblos que sufren desabasto. Dijo que todo es culpa de las pasadas administraciones, porque no invirtieron en la red de agua potable y que ahora por donde quiera truenan las tuberías. Pa que el agua no vuelva a faltarle a los mazatlecos, está buscando buenos administradores que hagan más con menos. Si alguien le interesa la chamba, háblele al (669) 915 80 00, y los mazatlecos se lo agradecerán.