Nomás no se concreta el jale con las luminarias

Pasan los días y la ciudad de Culiacán cada vez está más oscura por las noches, porque se descomponen las luminarias o se roban el cableado, y el Ayuntamiento no está reparando todas porque están a la espera de que llegue el recurso que recibirán pa la compra de lámparas LED, que inicialmente serían 28 mil, pero ahora de perdida esperan que sean 12 mil, pa reemplazar las lámparas que dejaron de funcionar. El alcalde Jesús Estrada Ferreiro viajó el lunes a la Ciudad de México pa cerrar esta gestión y, aunque dijo que le fue muy bien, todavía no tiene respuesta de la dependencia federal. A ver si aprovecha la visita del Peje a Sinaloa pa que termine de liberarle este recursos y ya no nos tenga a oscuras. Pa mayor información, llame al fon (667) 758 70 00, y que Estrada le explique.

> Urgen zapatitos de hule

La raza del ejido Águila Azteca anda en busca de unos buenos zapatitos de hule pa andar por las calles de su ejido, pues cuando no son aguas negras son aguas de la lluvia, y de tanto lodo, ni se puede salir de sus casas. Y aunque le han pedido muchas veces al municipio que se ponga las pilas y que los apoye un poco, este se hace de oídos sordos y nomás no los pela. Si usted sabe en dónde encontrar unos buenos zapatos de hule, favor de echarle el fonazo al dire de Obras y Servicios Públicos, Juan Carlos Grandío Navarro, al (668) 816 50 06. Y de paso, también al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome, Guillermo Blake, al (668) 818 04 04.

> No se soporta la peste

Urge empresa distribuidora de aromatizantes líquidos, que tengan muy buena duración y que manejen precios por mayoreo, también que tengan a la venta desinfectantes o cloro, esto pa limpiar las banquetas y calles donde se encuentran instalados los puestos de la feria por el Día de la Virgen, pues los vecinos y la ciudadanía en general se están quejando de los fuertes y desagradables olores que se perciben por la acumulación de basura y también porque los puntos oscuros son utilizados como baños públicos. Si tienes la mercancía, échale la llamada el mero mero de Servicios Públicos, Rolando Gálvez, al teléfono (687) 871 87 02.

> Se buscan plomeros

Donde se van a necesitar los servicios de unos plomeros de los chacas es en la colonia Militar, en la ciudad de Guamúchil, esto pa que les vayan a solucionar la bronca del desabasto de agua, pues dice la raza que, por más que han ido a reportar que no cuentan con el vital líquido en sus casas, nomás no han visto solución hasta ahora, y no saben ya a dónde acudir pa que les hagan caso. Si sabes dónde conseguir los trabajadores, márcale al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, al (673) 732 06 29.

> Algo pa los nervios

Las presiones derivadas del conflicto con la CFE por una deuda de seis millones de pesos van a acabar con la salud del alcalde de Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave. Y es que, después de que los representantes de la paraestatal accedieran a un acuerdo que contemplaba la reconexión de los acueductos del municipio, a cambio del pago de uno de los seis millones que adeuda la Jumapae, los funcionarios dijeron que siempre no, y volvieron a cortar el servicio de energía. El caso es que los escuinapenses siguen sin agua potable. Así que, si sabe de un calmante efectivo pa los nervios, por favor mándeselo al alcalde. Póngase de acuerdo con él al teléfono (695) 953 00 19.