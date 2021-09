Oscuridad e inseguridad en la Emiliano Zapata

Quienes hacen el llamado al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, son los habitantes de la colonia Emiliano Zapata, pues desde hace varios meses tienen un caos total por la falta de alumbrado público, misma situación que ha generado pánico por la inseguridad que se vive en el sector popular, por esto, piden vigilada constante e instalación de lámparas luminarias, principalmente en la calle Plan de Iguala, que es donde más afectaciones se observan. Si usted es de las personas afectadas llame al “fon” (667) 758 01 01.

>Urgen gestionadores

La que anda bien apurada moviéndose de un lado pa otro es la comisaría municipal, Claribel Pérez Quiñones, buscando ayuda urgente porque el tiempo se agota y la promesa que le dieron en cabildo de ponerle nombre a las calles de la comunidad de El Taballal, en el municipio de Salvador Alvarado, nomás no ha llegado. Y es que es una promesa al viento que no se ha aterrizado, y eso que el rancho ya tiene más de 60 años que se creó y nomás no hay para cuando respondan. Así que anda con urgencia y busca raza que le eche la mano y sea buena para gestionar, para que en este mes y medio que le queda a la administración que encabeza la jefa Pier Angely Camacho de Ortiz, cumpla con los nombres de las calles, y no andar con referencias cuando dan direcciones.

>¿Te gusta el crossfit?

La dirección general de Obras y Servicios Públicos en Guasave busca gente joven, que les encante el crossfit y se quieran poner bien marcados, al igual que en el gimnasio pero sin pagar mensualidad. Por el contrario, se estarán ganando una buena lana. Lo que tienes que hacer es retirar todos los escombros que las reparaciones de la Jumapag van dejando por toda la ciudad para que las calles queden transitables y las quejas disminuyan. Si te interesa el trabajo, puedes comunicarte con Mauricio López Parra, chaca de la dirección, al teléfono 687 871 8708.

>Plomeros con tiempo de sobra

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome tendrá la tarea de llevar unos plomeros que cuenten con mucho tiempo disponible para hacer un jale minucioso en el fraccionamiento El Parque. Tienen más de dos años con las pestilentes aguas negras sobre las calles Balisario Domínguez y Parque, Ahome. Y no es la primera vez que pasa esto, en años anteriores también han tenido esta bronca. Los vecinos ya no soportan el hedor y el riesgo qeu corren de contraer una infección. Por salud de estos ahomenses, si sabe de algunos plomeros que tengan chance de esta talacha, hágale una llamada al gerente de la Japama, Hernán Medina, al “fon” 668 8120404. ¡Urge!

>Urge un detector de mentiras

En el ayuntamiento de Mazatlán urge un detector de mentiras pa aplicárselo al chaca del puerto, Luis Guillermo ‘El Químico’ Benítez, pos según él, el objetivo del certificado de vacunación por covid-19 era bajar el semáforo a verde, cosa que según se logró gracias a que los porteños se pusieron las pilas y contra viento y marea hicieron fila pa cumplir con el famoso certificado. Quien sepa donde conseguir el famoso aparatito, favor de comunicarse al 669 915 8007, con el alcalde del puerto, Luis Guillermo Benítez.