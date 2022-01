Oscuridad e inseguridad en la Emiliano Zapata

audima

Quienes manifestaron vivir en incertidumbre por tanta inseguridad son los vecinos de la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, los afectados mencionan que desde hace varios meses no funciona el servicio de alumbrado público y es muy escueta la vigilancia en las calles del sector popular, por ello le hacen el llamado al alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, para que les apoye con la situación que se vive y les den una solución inmediata. Si usted vive en esta misma situación y desea reportar la problemática llame al fon (667) 785 0101.

> Tés para los nervios

Quienes van a necesitar unos tecitos pa los nervios son los comerciantes de Mocorito, pues luego de unos meses de estar navegando un poco estables, las cosas pueden ponerse turbias de nuevo con el repunte de contagios de covid-19, pues se puede dar la suspensión de eventos importantes que representan ventas para ellos, como es el Viernes de Plaza, y es que no hay que olvidar que en la pasada administración se llegó a pedir a los turistas que no visitaran el Pueblo Mágico para evitar contagios. Si sabes dónde conseguir unos tecitos efectivos, márcale a la alcaldesa, María Elizalde, al fon 673 735 0292.

> Dos pájaros de un tiro

La gente de a pie que transita por la banqueta por la calle Morelos en Ahome, entre Leyva y Ángel Flores en el sector centro, no puede caminar de manera libre, debido a que dejaron crecer un arbusto, así como maleza, y las cosas se complican aún más porque la banqueta está destrozada y los peatones se pueden doblar una pata o bien, tropezarse y caer de costalazo, es por ello que urge localizar al mero mero de Servicios Públicos Municipales, Feliciano García Mendoza, al 668 816 4009 pa que sus trabajadores quiten la maleza, y también al director de Obras Públicas, Jaime Romero Barrera, para que le echen un telefonazo al 668 812 2580, para que ponga en acción el cacaraqueado programa de reparación de banquetas.

> ¡Atención chicas!

¿Eres mujer mayor de 18 años y comiste mucho durante estas vacaciones de diciembre? ¿Te urge recuperar tu salud y tu figura tras los antojitos navideños? El Instituto Municipal de las Mujeres te tiene la solución, pues hasta el día 10 de enero estará inscribiendo a quienes quieran participar en el reto nutricional de 21 días, en donde contarás con actividad física y asesoría de un nutriólogo; lo mejor es que es completamente gratis y además podrías llevarte un premio si logras ser quien más se acerque al objetivo. Si te interesa un lugar puedes comunicarte con Xóchitl Soto, la mera mera del Immujeres, al teléfono 687 871 0016.

> Urge un réferi

En el Ayuntamiento de Mazatlán necesitarán un réferi, esto pa que regule el pleitazo que se echarán el alcalde del puerto y la oficial mayor, pues mientras que el mero mero anda organizando eventos de masiva asistencia, la oficial asegura que habrá mano dura contra quienes no acaten las medidas sanitarias por covid-19, por lo que ahora se anda en busca de alguien que no esté a favor de ninguno pa tomar una decisión racional de qué hay que hacer pa que no siga en aumento los contagios por el virus en el puerto. Interesados favor de llamar al teléfono 669 915 8003, Nayla Adilene Velarde, oficial mayor de Ayuntamiento.