Oscuridad e inseguridad en la colonia Pemex

Quienes señalaron vivir a oscuras y con la incertidumbre de inseguridad es la raza de la colonia Pemex, en Culiacán, ya que por la calle Alfonso Gravioto desde hace dos semanas que el servicio de alumbrado público no funciona, y pese a las denuncias ante las autoridades no acuden a darles solución a la bronca, por lo que le hacen el llamado al gerente de Servicios y Obras Públicas, Manuel Ochoa Salazar, para ver si así les hacen caso a su petición. Si usted está viviendo en esta situación o enfrenta algo similar y quiere llegar a una solución, llame al fon (667) 185 0101.

> Detector de mentiras

La raza en Mazatlán anda en la búsqueda de un aparato detector de mentiras pa aplicárselo al alcalde Luis Guillermo Benítez, quien al saberse reelecto celebró con un baile amenizado por una famosa banda del regional mexicano, cosa que hizo que varia raza le preguntara sobre el monto que desembolsaría para dicho evento, a lo que se limitó a decir que sus compas se lo organizaron, lo que deja en duda la palabra del Químico Benítez, según los porteños, y por lo que andan en la búsqueda del famoso aparato. Quien sepa dónde conseguirlo, favor de comunicarse al teléfono 669 915 8007, con el alcalde reelecto.

> ¿Estás sin chamba?

¿Sabes de estrategias y conoces a detalle el municipio, con nombre de calles, colonias y comunidades? La dirección general de Obras y Servicios Públicos en Guasave te está buscando para que te encargues de planificar las rutas de recolección de basura de manera que no se registren retrasos que provoquen acumulación de basura y, con eso, la molestia de la gente que no deja de quejarse por los desechos podridos. Si te interesa el trabajo puedes comunicarte con Mauricio López Parra, chaca de la dirección, al teléfono 687 871 8702.

> Una ganadera particular

Señores y señoras, si usted es criador de chivos, vacas y bueyes, los anda buscando la raza de la Asociación Ganadera Local, y es que dicen que les urge hacerle una asociación a la chacas actual, Maricela García, a quien ya se le venció el tiempo para hacer entrega de la dirigencia, y primero dijo que no lanzaba convocatoria por el covid-19, luego que el tiempo no era el adecuado y ahora se ha “olvidado” de este pequeñito. Si le interesa hacer el favorcito, échele una llamadita 697 7340081 y póngase a la orden.

> Broncas por solares baldíos

Ahora que terminaron las campañas políticas y que todo está volviendo a la normalidad, raza de la colonia Raúl Romanillo, en Los Mochis, le pide al poderoso de los Servicios Públicos municipales que le eche un ojo, o los dos de una vez, a este sector de la ciudad porque de plano está todo olvidado y esto no es de Dios. ¿Cómo vivir como en una selva con tantos solares baldíos abandonados y llenos de matas? Nombre, dicen que el animalerío anda como Juan por su casa alrededor de las viviendas habitadas con miedo de que se les metan y puedan causar una desgracia. Ahí cuando pueda, pero mientras más pronto, mejor, por fa, háblele al jefe de los Servicios Públicos municipales, Iván Roberto Gálvez Meza, al teléfono 668 8164002 pa que diga qué rollo, cuándo se avienta su gente un jale macizo pa guapear el entorno.

