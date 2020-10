Oscuridad y temor a ser víctima de la delincuencia

Quienes señalaron vivir a oscuras y con la incertidumbre de ser víctimas de delincuencia son los vecinos de la colonia Pemex, ya que por la calle Alfonso Gravioto ya se tiene más de dos meses que el servicio de alumbrado público no funciona y los afectados ya no saben qué hacer para que las autoridades municipales les den una solución, porque pese a las denuncias, las autoridades no acuden a ayudar de forma inmediata, por lo que le hacen el llamado al gerente de Servicios y Obras Públicas Municipales, Manuel Ochoa Salazar, para que los apoye ya sea con mantenimiento o cambio de luminarias para evitar que el sector se convierta en “boca de lobo”. Si usted está viviendo en esta situación o enfrenta algo similar y quiere llegar a una solución, llame al “fon” (667) 185 0101.

>Chamba para mensajero

Se busca un mensajero para que vaya a llevar el recado a la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Angostura, de que vayan a darle una checada y arreglar el empedrado que quedó en la calle 12 de Octubre, en Campo Plata, luego de que supuestamente terminaron la chamba pero dejaron un reguero de piedras por la orilla. Si te interesa llevar el mensaje, márcale a la directora de Obras Públicas, Elizabeth Osuna, al teléfono 697 734 00 40

>Alto a basureros clandestinos

La dirección de Ecología en Guasave busca chavos que sean movidos, que les guste la algarabía y que le entiendan un poco a las campañas de promoción, esto para que hagan algo para mejorar la imagen que tiene la raza del trabajo que realizan en dicha dirección, pues no hay muy buenos comentarios porque las broncas de los basureros clandestinos y la poda de árboles no para. Si te interesa la chamba puedes echarle la llamada al chaca del departamento, Melquiades Ahumada Leal, al teléfono 687 872 1536. La contratación es inmediata y sin tanto protocolo porque urge el personal.

>¡Atención voceadores!

El alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, necesita a los mejores voceadores de la historia que le ayuden a promocionar entre la raza su segundo Informe de Gobierno, pues las pocas personas que lo han escuchado no se convencen de que esté diciendo algo bueno y le exigen un informe más detallado. La chamba es fácil, solo deben aprenderse de memoria los números de resultados que ha obtenido en el último año en funciones. Si alguien puede hacer la chamba, llámele al alcalde directamente a su oficina al teléfono 668 816 4002.

>Urgen médicos

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) anda en busca de buenos médicos pa’ que curen a la raza que enfermó a causa del brote de aguas negras que no han podido arreglar en Real Pacífico, lo que ha traído enfermedades a niños y adultos mayores, por lo que para remediar el mal andan en busca de un médico que le eche la mano a los enfermos; de las aguas negras más adelante se encargará la paramunicipal. Interesados, favor de comunicarse al 669 915 7000, con Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, gerente general de la Jumapam.